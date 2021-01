Se analiza regreso presencial a clases para segundo semestre de 2021: Riquelme

Escuchar Nota

“Vamos a tener que explorar en el segundo semestre de este año el regreso a clases porque esto no va terminar”, externó.



“Creo que el tema de la vacuna es preocupante en dos vertientes: uno, cuál es la realidad en donde nos encontramos estacionados en este momento y esto mismo nos da una tendencia de la preocupación y de trabajo que habrá en los próximos meses”, abundó Riquelme Solís.



El segundo semestre de este año, será cuando se pueda analizar un regreso a clases presencial en las escuelas de educación pública en Coahuila, señaló el gobernadorLo anterior, al subrayar que el virus es una realidad con la que ya se debe aprender a vivir a través del cuidado que dictan las autoridades sanitarias.Subrayó que se tendrá qué enseñar a los niños y jóvenes cómo ir de manera segura a los planteles educativos junto con los padres de familia y los maestros.Como se recordará fue desde la primera quincena de marzo del año pasado que se dejó de acudir a los salones de clases en todos los niveles educativos en la entidad, debido a la creciente ola deAnte esto, se han tenido varios intentos de regresar a clases de manera física, pero no se ha logrado tener luz verde por las autoridades sanitarias.se refirió a la intención de los estados de comprar vacunas donde recriminó que el anuncio del Presidente fue tardío y engañoso.Apuntó que esto debió haberse hecho desde el principio, porque los estados y los empresarios solo quieren coadyuvar en esta tarea con el Gobierno federal para salir más pronto de esta situación y que no es nada de grilla.Dijo que se hizo esta declaración desde el viernes y aún están esperando el oficio que iban a enviar para poder tener la ruta de la adquisición de las vacunas a las empresas y al Estado, que puedan tener disponibilidad.Mencionó que también es preocupante la situación del proceso la vacunación en el país porque hasta el viernes, de los 40 millones de habitantes que tienen los 10 estados de la, se ha inmunizado a menos del .5 por ciento de los mismos, los que son cifras reales de estadísticas, no sólo números.Dio a conocer que ya hay grupos de empresarios que le han llamado para sumarse a la compra de vacunas para sus trabajadores y que esta semana sostendrá reuniones con los mismos para revisar el tema porque a él le interesa quesalga lo más pronto posible de esta situación, donde la iniciativa privada aportaría además para adquirir más bilógico para la población de la entidad.Reconoció que para que se pueda avanzar con la vacunación, lo que más les preocupa a los gobernadores es que no hay las suficientes dosis para inmunizar a la población abierta si con el sector Salud no se ha terminado por la falta del biológico y más si es de dos aplicaciones.