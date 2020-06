Se analiza semáforo único para Megalópolis: Sheinbaum

Escuchar Nota

“Se concentró una parte de la reunión sobre el tema de la semaforización, cómo coordinarse con los estados y cómo va a ser el proceso de comunicación (…) se planteó por ejemplo por parte del gobernador de Hidalgo que hubiera una coordinación de los estados de la zona centro para que tuviéramos el mismo semáforo. Entonces todo esto se esta platicando con los distintos gobernadores para que haya una sola comunicación y una sola orientación hacia la ciudadanía”, indicó Sheinbaum Pardo.



“El martes por la tarde la Secretaría de Salud envía su valoración de acuerdo con los indicadores que establecieron, técnicos, de que en que semáforo deben de estar cada una de las entidades y la Ciudad de México. A partir de ahí sino está de acuerdo el estado por alguna razón o el gobierno de la Ciudad, se entabla una comunicación y el jueves por la noche se da a conocer por parte del gobierno de México y también por parte de los estados”, detalló.



La propuesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, de tener un sólo semáforo epidemiológico para la megalópolis aun es analizada, señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien indicó que esta se presentó durante la reunión virtual que este martes sostuvieron, los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) con autoridades del gobierno de México.La mandataria capitalina dio a conocer que durante el encuentro, que duró alrededor de cuatro horas y que estuvo encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también se habló de cómo se informará a la población sobre el color del semáforo que operará semanalmente en cada estado.Sheinbaum Pardo sostuvo que lo que se busca es que no haya nula coordinación o una interpretación distinta de parte de las autoridades locales y federales ya que lo que hoy se vive en México, requiere de unidad y comunicación por parte de los gobiernos.Mientras tanto, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, señaló en su Twitter que no han aceptado utilizar el semáforo único de la megalópolis “Solicito respetuosamente a la autoridad sanitaria se abstenga de publicar dicho semáforo, sin nuestro pleno consenso y consentimiento”, lo mismo indicó el gobernador de Tlaxcala quien aseveró que su entidad no formaría parte de la medición regional “esto debido a que cada estado se encuentra en momentos diferentes de la pandemia #COVID19mx y tiene capacidades hospitalarias y planta productiva distintas”.