‘Se apaga’ Televisa: peor nivel en Bolsa en 10 años

Este viernes, las acciones de Grupo Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron un declive de 8.39%, para situarse en 45.09 pesos, su precio más bajo desde el 13 de julio de 2009, luego de que el jueves reportara una caída en su utilidad neta.La empresa registró su mayor baja porcentual desde el 24 de febrero de 2017, pues un día antes perdió 9.51% en el mercado bursátil.El miércoles, la firma reportó una caída anual de 83.6% en su utilidad neta, en el cuarto trimestre de 2018, al pasar de 343 millones de pesos, en octubre-diciembre de 2017, a 56 millones, pese a que sus ventas aumentaron 2.9 por ciento.Ayer, su director general, Alfonso de Angoitia, declaró que Grupo Televisa concluyó que una separación de sus unidades de negocio no agregaría valor para sus inversionistas.En 2018, Televisa, el mayor productor mundial de contenidos audiovisuales en español, informó que estaba considerando separar algunas unidades de negocio, en particular su división de cable y telecomunicaciones."Lo que hemos encontrado es que la integración vertical y la consolidación son dos de las dinámicas más importantes que las empresas están persiguiendo", dijo De Angoitia, quien asumió las riendas el año pasado.El directivo señaló además que los gastos de capital de la empresa sumarán alrededor de mil millones de dólares este año y que ve fuerte potencial en un acuerdo con el operador de cable Megacable, pero agregó que no ha sido posible alcanzar un buen entendimiento con los accionistas.Indicó que una posible sinergia con Megacable haría que pudiera ser un competidor fuerte en los mercados de servicios como banda ancha fija y televisión.