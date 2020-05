Se aproximan libros a la visión femenina

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Como parte de las actividades organizadas por la Unidad de Vinculación Artística (UVA) del CCU Tlatelolco, integrantes de la colectiva LibrosB4Tipos platicaron sobre dos textos que permiten aproximarse a la visión femenina de las luchas y movimientos sociales, problematizando y destacando el papel de las mujeres en las letras.



La charla fue parte de Alaíde Recomienda Especial con la intención de compartir algunos de los títulos de su acervo digital, el cual reúne numerosos libros y recursos digitales gratuitos de diversas facultades e institutos de la UNAM, en el que se habló de Ovarimonio, ¿Yo Guerrillera?, de Guadalupe Gladys López Hernández y Myrtho, te Llama el Director, editado por Ricardo Cardona.



En su participación, Alaide Mo refirió que LibrosB4Tipos es una colectiva integrada por booktubers y amantes de los libros, la cual busca aproximarse a diferentes autoras desde la perspectiva de género, pues les interesa difundir, así como saber dónde están las escritoras del país y América Latina, mediante publicaciones como estas que están disponibles de manera gratuita.



“Una de las cosas más importantes de estos libros es el valor histórico que tienen y que tendrán, especialmente para las mujeres, porque nos dan coraje y valentía, nos recuerdan lo que pasó para no olvidarlo. Lo que nosotras podemos hacer desde nuestra trinchera es hablar de estos libros y estas mujeres, a quienes admiro por contar sus historias, tenemos una gran deuda con ellas por todo lo que nos han dado y replicarlo es la mejor forma de retribuírselos”.



Al hablar de Myrtho, te Llama el Director, Abril G. Karera señaló que este libro tiene una presentación y un ejercicio visual muy particular con ilustraciones que dialogan y dan testimonio de una de las figuras más importantes del movimiento estudiantil de 1968 y la primera mujer en graduarse como Técnica Mecánica Industrial del IPN, haciéndolo ameno y permite conocer a una joven de un carácter fuerte, que sabía lo que quería y no se quedó callada.