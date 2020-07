Se arrepiente Ryan Adams por maltratar a mujeres

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El rockero Ryan Adams escribió una carta en la que pidió disculpas a las mujeres que maltrató a lo largo de su carrera, reportó Page Six.



“No hay palabras para expresar lo mal que me siento por las formas en que he maltratado a las personas a lo largo de mi vida y mi carrera. Todo lo que puedo decir es que lo siento. Es así de simple. Este periodo de aislamiento y reflexión me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos en mi vida”, escribió el artista en una carta publicada en Daily Mail.



El cantante y compositor fue acusado de mala conducta sexual y emocional hacia mujeres, incluida una compositora menor de edad. Una de las agraviadas fue su exesposa, Mandy Moore, quien dijo que Adams fue emocionalmente abusivo y controlador durante su matrimonio de siete años, de 2009 a 2016.



“Adams ofreció impulsar sus carreras musicales, luego las persiguió sexualmente y en algunos casos tomó represalias cuando lo rechazaron”, revelaron las víctimas a The New York Times en febrero de 2019.



Tras las acusaciones, el artista, quien había permanecido en silencio, reconoció que sus acciones en el pasado se debieron a sus propios problemas.



“Eché un vistazo al interior y busqué encontrar la verdad detrás de ellos (sus acciones). ¿Qué dolor me estaba cargando que se proyectaba tan mal y tan mal sobre los demás? Me prometí a mí mismo que, sin importar lo que costara, llegaría a la raíz de estos problemas y finalmente comenzaría a arreglarme para poder ser un mejor amigo, un mejor compañero y un mejor hombre en general”, aseguró en la misiva.



Además, el cantante afirmó que ha pasado el último año en terapia y lejos del alcohol.



“En mi esfuerzo por ser un mejor hombre, he luchado por estar sobrio, pero esta vez lo estoy haciendo con ayuda profesional. La sobriedad es una prioridad en mi vida, y también lo es mi salud mental. Estos, según estoy aprendiendo, van de la mano”.



Ryan Adams explicó que no espera perdón por los comportamientos nocivos del pasado, pero promete ser un mejor hombre en el futuro.



“Ninguna cantidad de crecimiento nunca me quitará el sufrimiento que he causado. Nunca estaré fuera de peligro y soy totalmente responsable de mi comportamiento dañino, y lo haré por mis acciones en el futuro. Espero que las personas a las que he lastimado sanen. Y espero que encuentren una manera de perdonarme”.