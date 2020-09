Se arrepintió ‘El Loco’ por no dejar herencia a uno de sus hijos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Antes de que Manuel “El Loco” Valdés pensara siquiera en la posibilidad de dejar este mundo, ya había tenido una plática con su hijo Marcos Valdés sobre lo apenado que estaba de no hacerlo parte de su herencia.



“Somos 12, yo vengo siendo el sexto, séptimo y me dijo: ‘Hijo, no me tocó heredarte’. A mí ya me iba muy bien y le dije: ‘Papá, estás muy equivocado, me heredaste muchos genes’.



“Algo que he entendido desde hace mucho tiempo es que ninguna situación de herencia es benéfica, si hay varios hermanos y no se divide a tiempo las partes que deben de ser, causan siempre un conflicto. Y yo no quiero problemas absolutamente de nada”, aseguró Marcos Valdés en entrevista.







Porque para el también actor de 47 años, quien supo que el comediante era su padre hasta su adolescencia, son sus enseñanzas el legado con el que se queda.

“Lo único que tengo de mi papá son mis fotografías, mis recuerdos, esa es mi herencia y la sangre que me dejó, eso es indiscutible y no hay modo que me la quite nadie, eso se queda conmigo.



“Hay un orgullo enorme de ser su hijo, aunque no haya convivido tanto como mis demás familiares, lo que conviví fue muy bonito, muy satisfactorio y me siento

agradecido. Le aprendí mucho y nos divertimos mucho. Como todos a veces tuvimos alguna discrepancia, empezando porque él le iba al América y yo no”, confesó, entre risas.



A dos semanas de su partida, confiesa que no sido fácil sobrellevar la pérdida, sobre todo después de que su relación había crecido pese a la distancia.