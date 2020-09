Se asfixia bebita

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Una bebé de 3 meses de edad ingresó sin vida la sala de emergencias de la Clínica número 84 del Seguro Social, tras presuntamente broncoaspirar en su hogar situado en la calle Ojo de Saldívar, en la colonia Colinas de Santiago.



Los hechos se registraron el miércoles alrededor de las 9 am cuando Juan Alarcón y su esposa, los padres de la menor que fue identificada como Vanessa, arribaron al nosocomio informando que la niña no podía respirar.



Sin embargo al valorar a la menor, los médicos de la Clínica 84 del IMSS, se percataron que la bebé ya no presentaba signos vitales.



De la tragedia tomaron conocimiento los detectives de la Agencia de Investigación Criminal.



Muere tras fuerte caída



Un hombre de 56 años de edad ingresó sin vida a la sala de emergencias de la Clínica número 84, tras presuntamente sufrir un accidente dentro de su domicilio en la colonia Obrera Sur segundo sector.



El occiso fue identificado por las autoridades como Juan Horacio Solís Salazar, quien tenía su domicilio ubicado en la calle Óscar Nebee No. 1217.



Lo anterior ocurrió el miércoles a las 11 am, cuando familiares del occiso pidieron ayuda de una ambulancia informando que Horacio se había caído al suelo y no respondía.