Se atora reforma para disponer de fondo de salud

Ciudad de México.- La tercera no fue la vencida. Morena fracasó de nuevo en su intento de reformar la ley para disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar.



En una primera votación del dictamen que modifica la Ley General de Salud, hubo 227 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, por lo que no se alcanzó mayoría.



La Oposición no votó y fue necesario abrir el tablero para verificar el quórum.



Tras 15 minutos de receso, la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, señaló que no había quórum --con 239 legisladores registrados--, por lo que se levantó la sesión y se citó para mañana a las 11:00 horas en modalidad presencial.



Durante el debate, diputados Oposición advirtieron que con esta reforma se desampara a mexicanos con enfermedades que generan gastos catastróficos, como el cáncer.



También alertaron que el destino de los recursos es incierto y que serán usados de forma discrecional por el Gobierno federal.



Morena ya había intentado, sin éxito, concretar reformas para tomar el dinero de este fondo, primero en la discusión de los fideicomisos y luego en la Ley de Ingresos.