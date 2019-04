Se ‘atoran’ viajeros en Los Chorros por incendio

Una enorme congestión vehicular se generó la noche del pasado martes debido al incendio de un tráiler de carga en las inmediaciones de la carretera federal número 57.Los hechos se presentaron alrededor de las 23:30 horas sobre el kilómetro 209 de la mencionada vía federal, cuando repentinamente la caja del camión que transportaba rollos de acero comenzó a incendiarse por el sobrecalentamiento.Acción que tomó por sorpresa al operador del tractocamión, ya que las intensas llamas se propagaron con rapidez debido al material por el que estaba compuesta la caja, deteriorándola inmediatamente.Sin perder el tiempo el chofer intentó incorporarse a una brecha para no obstruir la vialidad, pero las feroces llamas no le permitieron ingresar completamente, dejando la caja expuesta sobre uno de los carriles.Elementos de la Policía Federal se aproximaron de manera inmediata al darse por enterados para alertar a los conductores y cerrar el paso para evitar que se presentara otro incidente.Fue necesaria la presencia del departamento de Caminos y Puentes Federales para controlar el fuego y realizar las maniobras de enfriamiento para poder desplazar la pesada unidad y liberar la carpeta asfáltica.Misma que generó un enorme caos al generar una fila de vehículos de aproximadamente 10 kilómetros en lo que los socorristas concluían con las labores correspondientes, las cuales mantuvieron el bloqueo por un espacio de 5 horas.Fue hasta las 5:00 horas del miércoles que los restos del vehículo pudieron ser retirados de la carpeta asfáltica y el tráfico comenzó a fluir poco a poco de manera natural.Afortunadamente y pese a lo aparatoso del incidente, no se presentaron personas lesionadas ya que el operador logró salir a tiempo de la cabina antes de ser alcanzado por el fuego.