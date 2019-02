Se avecina una primavera extremadamente calurosa

Los efectos del cambio climático se volverán cada vez más evidentes, por lo que se advierte que esta primavera será extremadamente calurosa, además ha sido evidente como la temperatura ha aumentado de manera brusca, señaló el investigador José Juan Zamora Mendoza de la Facultad de Ingeniería de UPAEP.Señaló que desde 1960 se comenzó el estudio sobre el calentamiento global y desde entonces la temperatura ha ido subiendo, en México los efectos se han manifestado desde hace una década donde se ha generado un cambio hasta de 2 grados en las temperaturas.Con estas tendencias de aumento en las temperaturas, los gobiernos federal y de los estados deberán desde ahora adoptar medidas para proteger a la población de esos cambios, sobre todo en los procesos de construcción futura de vivienda y escuelas.Para el campo se deberá observar los ciclos agrícolas que han sido los más sensibles, debido a que las estaciones – primavera – verano han cambiado, al igual que los ciclos de lluvia.Aunque la luz solar sigue siendo la misma, porque no ha tenido variaciones y marca las estaciones, el problema es la temperatura asociada a la radiación y al aire que generan calor. En este invierno se ha generado el fenómeno de vórtice polar, que en el norte genera nevadas, pero en el centro de México hay un ambiente seco.Para este ciclo se advierte que la temperatura será seca, de mucho calor y que será necesario que la población se proteja de los rayos ultravioleta.Hay que agregar que este año no es nada alentador, se espera clima caluroso con poca posibilidad de lluvias, derivado de los efectos que pueda generar el fenómeno de El Niño.En términos generales las probabilidades de lluvias se mantendrán por debajo de la media anual donde las temperaturas oscilarán entre los 26 y 30 grados centígrados y en algunas regiones no se descarta temporada de estiaje.