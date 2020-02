Se ‘blinda’ NL ante coronavirus; muestra traje especial

Escuchar Nota

Elmostró hoyen caso de que haya una persona contagiada de coronavirus en Nuevo León.Luego de que la Organización Mundial de la Salud alertó de que este nuevo virus puede tocar a la puerta de cualquier país, Manuel de la O admitió que, pero recalcó que no quiere alarmar a la población.Indicó queAñadió que cuestan alrededor de 2 mil pesos y comprarán más, aunque no especificó la cantidad."Es un traje completo, como mameluco, que es impermeable, desechable, es un traje completo, tiene sus botas, tiene dobles guantes", explicó."Debe de existir una cinta protectora que cubra el guante sobre la bata".El titular de Salud aseguró quepúblicos y privadospor si se presenta un caso sospechoso y que no habrá un lugar específico para la contención de personas que sean probables portadoras del virus.De la O dijo que además habilitarán una línea telefónica para que la gente que haya viajado a China, o a alguno de los países con coronavirus y que presente síntomas, marque y el personal médico acudirá a sus casas a hacerles una revisión.En Nuevo León, explicó,Y afirmó que no van tarde con la preparación médica ante la posible llegada del virus.