¿Se burló? Eugenio Derbez hace meme de Paty Navidad tras suspensión de cuenta en Twitter

Escuchar Nota

"Tanto que 'El Grinch' intentó acabar con la Navidad... y fue Twitter quien terminó con ella", escribió Eugenio Derbez.

Una cosa es libertad de expresió y otra muy diferente desinformar como lo hacía esta tipa y además afirmando que se cura con sus tes de guayaba y aspirinas,no hay cura y es muy delicado decir existe, son paliativos que a unos sirven a otros no,por eso la cancelación,hay reglas — alexa h a (@alexaaha) January 9, 2021

"Esa mujer es una ignorante", "Una cosa es libertad de expresión y otra muy diferente desinformar como lo hacía esta tipa y además afirmando que se cura con sus tés de guayaba y aspirinas, no hay cura y es muy delicado decir que existe, son paliativos que a unos sirven a otros no, por eso la cancelación, hay reglas", escribieron algunos usuarios.



Paty Navidad está en el ojo del huracán luego de que el pasado viernes, Twitter suspendiera su cuenta por incumplir las reglas de la red social, esto después de manifestar su apoyo a los disturbios ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos. En medio de la polémica,e, incluso, publicó un controversial tuit.Fue a través de su cuenta de Twitter que Eugenioy agregó un mensaje en el que comparaba a la actriz con El Grinch.Sin embargo,. Algunos internautas apoyaron al actor de "No se aceptan devoluciones" y agregaron que Paty Navidad compartía información no verificable.En Twitter se señala que, dicha medida fue tomada por la red social luego de que Paty Navidad apoyara las violentas manifestaciones que ocurrieron en Washington en el marco de la ratificación de la victoria política de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.Asimismo,e indicaba que no se pondría la vacuna contra el virus debido a sus "efectos secundarios", información que sin fuentes verificables.Con información de Milenio