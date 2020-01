Se cae Google Analytics; herramienta para audiencias de sitios web

Escuchar Nota

Italia.- Alrededor de las 20.45 horas (tiempo de Italia) de hoy, jueves 23 de enero de 2020, el servicio para monitorear las estadísticas de los sitios web propiedad de Google dejó de funcionar.



Al intentar acceder al sitio web analytics.google.com, de hecho, los webmasters y administradores de blogs, foros y portales web no tienen la posibilidad de ver la cantidad de usuarios conectados en tiempo real.



El servicio no funciona correctamente, ya que una ventana emergente confirma que resalta el error en los servidores Big G: "El servidor no responde. Por favor, espere ...".

El servicio de estadísticas para los sitios web de Google Analytics está fuera de línea. Como también informaron en Twitter varios usuarios que en estos minutos intentan acceder al servicio web de Google, Analytics está fallando.



#GoogleAnalyticsDown es uno de los hashtags que generalmente se usan para resaltar problemas con los servidores Big G, pero en este caso los tweets simplemente contienen el hashtag #GoogleAnalytics, debajo de una colección con los últimos informes de los usuarios.