Se calcinan dos al chocar con tren

El tren cobró anoche la vida de dos personas que murieron calcinadas en el interior de una camioneta pick up que se incendió al ser embestida por el convoy, en García.La tragedia se reportó alrededor de las 20:25 horas, en el kilómetro 19 de la Carretera a las Grutas de García, cercana a la intersección del camino que lleva al Zoológico Xenpal, informó una fuente allegada al caso.Personal de Protección Civil de García, Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y ambulancias llegaron al sitio donde se reportó en un principio que había heridos.Los apagafuegos al sofocar las llamas en la camioneta Ford Lobo con placas RH-66455 confirmaron que había dos personas calcinadas en el interior, quienes no fueron identificadas.De acuerdo con las primeras investigaciones de Tránsito Municipal, el conductor de la pick up trató de ganarle el paso al tren de la empresa Kansas City, cuya locomotora era operada por el maquinista Jorge Lara.Las autoridades aseguraron que las plumas preventivas del cruce ferroviario estaban abajo, lo que hace suponer que una imprudencia del conductor de la camioneta al intentar ganarle el paso al tren hizo que el convoy la embistiera.Después la proyectó afuera de las vías y la unidad comenzó a incendiarse con una persona adentro que se localizó en la parte trasera de los asientos delanteros.Otra de las víctimas fue encontrada afuera de la pick up carbonizada, junto a la puerta del copiloto que estaba abierta por el impacto.Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones especializada en accidentes viales y peritos acudieron a la escena, donde después de recolectar evidencias y testimonios se ordenó el traslado de los cuerpos al anfiteatro del Hospital Universitario.