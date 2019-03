Se ‘calientan’ campañas en la FIME

Presuntas amenazas hacia una maestra ‘calentaron’ los ánimos de las campañas para elegir director en la FIME, proceso electoral que tendrá una segunda vuelta este lunes 01 de abril.Miembros del equipo del candidato Emilio Camporredondo, acusaron a Rodolfo Martínez, coordinador de campaña del candidato Luis Carlos Talamantes; de haber intimidado y amenazado a la docente Margarita Ramírez, a quien le habría dicho que le pondría ‘unos madrazos’.En videos que circularon entre alumnos y maestros del plantel a través de la aplicación WhatsApp, aparece Ramírez mientras es revisada por paramédicos, por una supuesta crisis nerviosa, y también, aparece Adrián García, coordinador de campaña de Camporredondo, pidiéndole a Martínez que le diga a la maestra que en realidad no la agredirá.En el mismo video se aprecia que Martínez se defiende de la acusación, reiterando que no se dejará intimidar, que sostendrá lo que haya dicho y desestimando lo asegurado por la maestra supuestamente amenazada, reiterando también que está dispuesto a enfrentar a un abogado que pudiesen conseguir los simpatizantes de Camporredondo.Sobre el incidente, la presidenta del colegio electoral del plantel, Alma Jovita Domínguez Lugo, indicó que sólo se investigarían la supuestas amenazas si hubiese un reclamo por escrito, lo cual, hasta ayer, no había ocurrido.Domínguez Lugo enfatizó que la jornada electoral continúa tranquila en general, que Martínez negó haber cruzado palabra con la docente supuestamente amenazada y que la maestra Margarita se encuentra bien.La entrevistada agregó que después de la difusión de los videos, se acordó con los representantes de Talamantes y Camporredondo que sólo los candidatos -sin más acompañantes- proseguirían con las actividades de proselitismo, para evitar más roces.El coordinador de campaña de Luis Carlos Talamantes, Rodolfo Martínez, rechazó haber amenazado a la maestra Margarita Ramírez, indicando que sólo dijo que “si la mujer fuera hombre, allá afuera la arreglaba”, luego de que la docente lo acusó sin fundamentos de comprar votos ayer viernes (un día después de la primera vuelta de la elección para elegir director en FIME).Además, Martínez denunció que el video en el que aparece fue grabado sin su consentimiento y prácticamente ‘a escondidas’, dado que quien lo grabó no usó un teléfono celular, sino una pluma que contiene una cámara.Por otra parte, mencionó que previo que se definiera que habría una segunda vuelta de la elección, el coordinador de Emilio Camporredondo, Adrián García, le propuso que el segundo lugar de los comicios declinara al primero, pero que ‘se echó para atrás’ luego de que Talamantes quedara en primer sitio y Camporredondo en segundo.Sobre la acusación de que amenazó a la maestra Margarita, enfatizó que en ningún momento cruzó palabra con ella, pero que ella, en cambio, lo acusó de comprar votos ayer viernes, cuando vio que le entregó 100 pesos a un estudiante, para que el joven le comprara una recarga a su celular, dado que se quedó sin saldo la noche de la elección.“Me urgía hablar con mi hija y le pedí de favor a un estudiante que fuera a pagar el celular, tengo el ticket… es entonces cuando la maestra sale, nos estaba ‘cazando’ y nos tomó una foto, diciendo que yo estaba comprando votos, cuando ni siquiera estábamos durante el periodo de la elección”, refirió.Martínez añadió que después de este incidente, quiso aclarar las cosas con García y la maestra Margarita, pero que ella rechazó a entablar un diálogo.En este contexto, el entrevistado refirió que nunca la amenazó, reiterando que sus palabras fueron tergiversadas, y además, fue grabado sin su consentimiento; y que la persona que lo grabó, Fabián Equía, “no tuvo el valor” de grabarlo con un celular, sino con una pluma que contiene una cámara.Durante la tarde de ayer, a través de la aplicación WhatsApp circuló un mensaje en el que se informaba que supuestamente, estudiantes de FIME tomarían la facultad porque alegaban que ocurría un fraude en las elecciones de director.Sin embargo, el mensaje resultó ser una falsa alarma, ya que nada ocurrió.Además, cabe mencionar que en el texto se mencionaba el nombre y el celular del estudiante Demetrio Zúñiga, sin embargo, abordado sobre el asunto, el propio Zúñiga se deslindó de dicho mensaje.Entrevistado la tarde de ayer, Zúñiga mencionó además que dado que es yerno de Emilio Camporredondo, el equipo de Luis Carlos Talamantes supuestamente lo ha utilizado para desprestigiar a su oponente, sosteniendo que logró entrar a un programa de movilidad internacional con el único ‘mérito’ de su parentesco con Camporredondo.“Yo no tenía ni idea de la toma de la escuela (…) es la primera vez que me tocan las elecciones de director y han habido muchos conflictos”, mencionó el entrevistado.“Hay un ambiente muy tenso, están buscando la manera de difamar a nivel personal, no político ni académico”, añadió, reiterando que los estudiantes en general se sienten molestos y fastidiados, porque perciben presiones de parte del personal docente que apoya a uno u otro candidato.