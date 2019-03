Se cancela reforma educativa, ratifica AMLO

La propuesta de reforma educativa del gobierno federal plantea la abrogación del texto que dio lugar a los cambios constitucionales en que se sostenía la "mal llamada" reforma educativa aprobada en el sexenio pasado. Se derogarán también la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y la del Servicio Profesional Docente, dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.Durante la conferencia matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador ratificó el cumplimiento del compromiso de echar atrás la reforma educativa.Por ello, consideró que "no hay razón, aunque exista el derecho de manifestación", para las protestas del magisterio agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Demandó debatir públicamente la propuesta y anunció que no habrá represión a las movilizaciones.López Obrador dio instrucciones a Moctezuma y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para sentarse a dialogar con los dirigentes magisteriales.Al mismo tiempo, sugirió al Congreso estudiar la posibilidad de no sesionar y alcanzar acuerdos para preservar la paz y la tranquilidad.Al referirse a las movilizaciones, López Obrador aseveró que son un ejercicio del derecho de manifestación.Recordó que en todo momento, cuando se aprobó la "mal llamada" reforma educativa, se opuso a su contenido, postura que ratificó durante la campaña electoral, donde se comprometió a abrogarla, compromiso que mantiene vigente.Sin embargo, dijo que al conocerse los términos de la propuesta gubernamental se debata públicamente los alcances de esta propuesta de abrogación de la anterior Reforma educativa.López Obrador dijo que un punto central es la gratuidad y el carácter obligatorio de la educación superior a partir de que "la educación no es un privilegio, sino un derecho". Esto recupera el espíritu constitucional original de la educación antes de la reforma del sexenio Carlos Salinas, subrayó.Aseguró que la existencia del INEE fue "una canallada", porque solamente se planteaba evaluación para los maestros y al mismo tiempo hubo un discurso de desprestigio al magisterio, culpándolo de que la mala educación en México era porque no estaban capacitados, por el ausentismo, porque eran revoltosos o porque trabajaban.Los ataques venían de un sector conservador e hipócrita, que defendía una supuesta calidad educativa, dijo López Obrador. Afectaron la dignidad del magisterio porque no se evaluaba a médicos o a otros sectores, agregó.Al detallar los principales términos de la propuesta, Moctezuma dijo que no habrá evaluación punitiva ni obligatoria a los maestros, quienes preservarán su derecho de formación y actualización docente, pero aseguró que no habrá ninguna liga entre cualquier esquema de evaluación con preservar la plaza laboral.Por otro lado, mencionó que toda la promoción de los profesores estará asociada a los conocimientos, aptitudes y la experiencia laboral, no mediante la realización de exámenes. Recordó que en el pasado tenían un esquema de carrera magisterial que permitió a 500 mil maestros promoverse para obtener mejores hasta de 40 por ciento.