Se clausuraron dos negocios en segunda semana de restricciones

Piedras Negras, Coah.- El Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores detectó dos negocios violando las restricciones sanitarias del cierre a las 8:00 p.m, por lo que se procedió a clausurar por 15 días, sin ningún tipo de multa económica, así lo comunicó el jefe de inspectores, Jesús Cruz Castañeda.



Precisó que se trata de dos giros de comida, uno dedicado a la venta de heladería y otro de comida rápida, los cuales operan cerca de la Macroplaza.



“Uno fue por recorrido, otro por recorrido aquí por la calle Puebla, se detectaron entre 9:20 y 9:30 de la noche, uno fue un negocio de nieves, y el otro de elotes, hot dogs y comida rápida”, detalló.



Recordó que desde el año pasado no se ha impuesto ninguna sanción económica por incumplimiento de normas sanitarias, ya que el interés es cuidar la salud y no arriesgar a la población.



Por otro lado, reiteró a los dueños cuidar el horario y los pedidos que se tienen, ya que en algún momento se debe dejar de aceptar clientes.



“No son muchos, son contados los negocios que hemos detectado, pero ellos ya saben que el horario es hasta las ocho de la noche y deben prever que si hay más clientes, pues ya no aceptarlos, más que los pedidos que estén por salir”, ultimó.