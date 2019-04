Se compromete Alcalde a mejorar el sector Analco

“Estamos aquí en Analco en donde hacía falta no solo el bacheo, sino también el recarpeteo. Mi compromiso es no quitar el dedo del renglón hasta que tengamos todas las calles de Ramos Arizpe de una manera transitable y digna”, dijo el alcalde José María Morales Padilla ante las más de 50 vecinas que acudieron al arranque del recarpeteo de 2 mil 18 metros cuadrados de la calle Altamira.Los habitantes de la zona estaban contentos porque después de años, la arteria va a recibir cinco centímetros de carpeta asfáltica a lo largo de toda la calle ubicada entre el bulevar Mariano Morales y la avenida Chalco. La inversión que se aplicará en estas acciones es de 208 mil pesos.“Tengan la confianza de que no nos hacemos patos, de que le hemos entrado desde el primer minutos de la Administración a resolver los problemas de todo el municipio, y que no vamos a parar hasta que ustedes tengan una mejor colonia”, afirmó el Alcalde, quien estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Omar Limón Lara, y el secretario de Servicios Municipales, César Flores.La presencia de la maquinaria que iba colocando la carpeta asfáltica a lo largo de los más de 100 metros que mide la calle, alegró a los habitantes del sector beneficiado.