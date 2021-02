Se consolida Ángel Crespo como líder de goleo del Saltillo Soccer

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de su doblete frente al CF Cadereyta, el saltillense Ángel Crespo se consolidó como el líder de goleo del Saltillo Soccer al llegar a 10 goles en la actual campaña 20-21 de la Liga TDP, un promedio de un tanto cada 55 minutos que definen su buen momento.



Crespo Rodríguez ha marcado el 35.7 % de los goles de los Coyotes en siete partidos que ha disputado en esta campaña, además de que sumó su segundo partido con más de dos dianas, recordando que frente a Bucaneros de Matamoros de la Jornada 2 marcó un triplete.



Cabe destacar que el dorsal 8 de la oncena saltillense es el máximo goleador del Grupo XII con sus 10 anotaciones, lejos de su más cercano perseguidor, Ernesto Rafael Contreras del Irritilas FC, quien suma seis anotaciones en siete partidos jugados.



Cambió la dinámica



Su incorporación a la SS ha sido un revulsivo para su carrera tras pasar por las fuerzas básicas de los Rayos del Necaxa el pasado Clausura 2019, donde disputó 15 partidos con la Sub 17, ocho de ellos como titular, con 727 minutos en cancha y únicamente tres anotaciones.



Ángel Crespo cuenta con amplia experiencia en el mundo del balompié tras debutar en el 2016 con la escuadra Sub 15 del Santos Laguna, llegando a Sub 17 con los laguneros hasta el 2018 y después pasar a las divisiones menores de la escuadra hidrocálida en el 2019.



El ariete saltillense suma tres jornadas en fila con al menos un gol y quiere mantener su buena racha en el próximo compromiso del Saltillo Soccer, el cual será en condición de visitante frente a los Bucaneros de Matamoros el 13 de febrero.