Se contagian de coronavirus 3 médicos que se vacunaron con Sputnik V

Al menos, esto pese al anuncio de que la dosis tiene un 92 por ciento de efectividad ante la pandemia, publica Milenio Los hechos ocurrieron en Altái, al sur de Rusia, dondecontra el Covid-19., donde el gobierno de Vladimir Putin ha defendido su proceso de ensayo y eficacia, pese a que ahora surgió la información de los tres profesionales de la salud infectados.Según el gobierno de la región rusa "".Desde The New York Post sostienen que una persona se considera protegida de la infección una vez que es vacunada por segunda vez después de tres semanas.En tanto,, por lo que no tenían las defensas necesarias.: en Moscú se están realizando pruebas a más de 40 mil voluntarios, mientras que se realizan investigaciones clínicas de sus efectos en un grupo selecto de médicos y maestros.La agencia de noticias TASS detalló que Altái es la décimo octava región de Rusia con mayores contagios de Covid-19, se espera que para 2021 reciba 2 mil vacunas Sputnik V.