Se contagian dos médicos del IMSS en Monclova

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- La atención ofrecida a un paciente de oficio trailero, que permaneció internado en el área de Urgencias del Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, y sin el equipo medico necesario para su protección, pudo ser el detonante del segundo caso por Covid-19 en este municipio y el primero por contagio directo en la entidad.



Hugo Maciel, médico urgenciólogo, fue confirmado como positivo por coronavirus el mediodía de ayer, pero a él le sigue una lista de al menos una veintena de personas con las que tuvo contacto y que podrían estar infectados.



Del trailero solo se sabe que estuvo internado en la cama 9 en esa área del hospital, pero se desconoce su estado actual, así como si se le realizó la prueba de Covid-19.



Elva, esposa de Hugo Maciel y nutrióloga en la Clínica 9 del IMSS en Frontera, narró en entrevista el proceso que llevó su esposo desde los primeros indicios hasta la confirmación de la enfermedad, insistiendo en lo vital que resulta quedarse en casa como principal arma para evitar el contagio y no colapsar el sistema de salud, pues es un hecho que no alcanzaría la atención para todos.



Hace dos días, médicos y enfermeras de dicho hospital se manifestaron denunciando la falta de protección para evitar contagios, esto a pesar de que fue ahí donde se detectó el primer caso de coronavirus en Monclova.



En el cierre oficial de ayer, el Gobierno del Estado dio a conocer un nuevo caso en Monclova, con lo que sube a 14 la cifra de contagios en el estado, sumando dos casos más en un día, luego de que la cifra de contagios se había mantenido en 12.



El secretario de Salud señaló que las autoridades sanitarias no tienen duda de que empezarán a incrementarse los casos por contagio directo de manera local.









Síntomas de 12 amigos



Dijo que el doctor se empezó a sentir mal el jueves de la semana pasada (19 marzo), pero como algo que podía pasar, como una molestia leve.



Señaló que ese día por la tarde acudieron al velorio del padre de un amigo en común, también médico, que radica en Saltillo pero es originario de Monclova, donde tuvieron contacto con él y más gente conocida que vive en la capital del estado.



Ahora, al menos 12 personas de las que estuvieron en el velorio presentan síntomas, incluso señala que muchos de ellos empezaron a contactarlos al día siguiente de haberse visto.



“El viernes tiene una crisis muy fuerte, con fiebre muy alta y al día siguiente del velorio le empiezan a hablar las personas que vimos en el velorio que traían las misma sintomatología”, expresó.











No hicieron la prueba



Elva señaló que para el domingo (21 de marzo), Hugo Maciel se puso muy mal. Recordó que él también es médico también urgenciólogo en el ISSSTE, por lo que lo llevó a internar y uno de sus compañeros, Daniel lo internó y le dice “traes todos los síntomas de coronavirus”.



“Mi esposo como médico lo secunda. (...) Lo internan y pide que le hagan la prueba pero le niegan a hacer la prueba porque no había ido al extranjero”.



La esposa del médico contagiado detalla que su esposo tenía todos los síntomas, y aunque no había ido al extranjero, les advirtió que había tenido contacto con un paciente con neumonía atípica, el cual podía ser sospechoso para Covid-19, pero ni aún así le quisieron realizar la prueba en el ISSSTE.



“No le quisieron realizar la prueba, le dijeron que lo que él tenía era una influenza”, recuerda Elva, quien señaló que ante ese escenario emprendieron toda una odisea para comprobar que no se trataba de influenza.



“Ese mismo domingo, cómo somos médicos y estamos en el medio, conseguimos que una química nos abriera su laboratorio. Ese mismo día, como a las 5 de la tarde, le hicieron una prueba rápida de influenza y sale negativa. Después de eso no quedaban muchas opciones de qué es lo que traía, de qué más puede ser, prácticamente no había duda que se trataba de coronavirus”, señaló Elva.



La esposa de Hugo Maciel señaló que él pasó todo el domingo sin poder realizarse la prueba de Covid-19, pero al día siguiente el país entró a la fase 2 del protocolo, y es en esta fase que se prevé que los contagios “pueden ser directos de persona a persona al interior de país y no necesariamente importados del extranjero”.



“El miércoles (25 marzo), poquito antes de las 12 de la noche, recibió la llamada del epidemiólogo, el doctor Moreno, confirmando la prueba positiva”.



Mencionó que amigos y familiares les han mostrado su apoyo llevándoles despensa y productos de limpieza, pero sin poder tener contacto con ellos dejando los productos en la banqueta de su casa.



Elva, quien es nutrióloga en la Clínica 9 del IMSS en Frontera, señala que también cuenta con los síntomas, pero por ahora no ha sido confirmada por Covid-19 ya que apenas ayer le realizaron la prueba y está en espera de resultados.



“Mi esposo duerme en una habitación aparte la cual está siempre cerrada, nada más se abre la ventana para ventilación, pero para la casa no se abre la puerta”, relató.







Contagios en el IMSS





“Si hay posible contagio en el IMSS, por que el viernes en la mañana (Hugo Maciel) se fue a trabajar. Ahí es donde varios compañeros están contagiados y no han dicho nada, pero también van a salir, es los más seguro, enfermeras, trabajadora social, orientación y quejas, son ellos los que están en Urgencias”, precisó Elva como llamado para evitar un contagio mayor en la población.



Dijo que se le pidió un cerco epidemiológico de todas las personas que desde el 19 de marzo a la fecha trató, por lo que tiene que informar el nombre completo, la dirección y el numero de teléfono de las personas con las que tuvo contacto para que estas sean revisadas.



“Es algo que al principio como que no quieres que se sepa, pero realmente ayudas más haciéndolo para hacer que la gente se cuide. Hay muchas personas andando como si nada en la calle, pero deben saber que en este tiempo estuvimos saliendo, estuvimos consultando en el IMSS y mi esposo ya era positivo y no le habían hecho la prueba”, puntualizó.