Se corona Infinity en Rainbow Six

A pesar de las dificultades que se encontraron en el camino, los jugadores de Infinity Esports mantuvieron su condición invicta que consiguieron durante todo el torneo para coronarse como campeones del videojuego Rainbow Six Siege en México frente a Atheris Esports.Con la mayor parte de la afición en su contra, Infinity Esports necesitó más que esfuerzo para ganar, pues obtuvo 3 de 5 mapas con marcadores 7-5, 1-7, 7-5, 4-7 y 8-7, evitando una derrota inminente en las últimas rondas."Es el mejor juego que hemos tenido, lo más peleado que nos ha tocado. Ya hemos jugado contra Atheris en otras ocasiones, pero es la primera vez que tenemos una final tan reñida, no se puede describir cómo terminó el juego, fue demasiada la tensión, al final llegó un suspiro y segundos después lo procesamos y festejamos", explicó "Demonweasel", entrenador de Infinity.Rainbow Six Siege de Tom Clancy es una experiencia multijugador en el que los gamers escogen personajes llamados "operadores", quienes poseen habilidades únicas. Combatiendo entre equipos, deben organizarse para defender y luego atacar, o viceversa, usando diferentes armas y artefactos para vencer.El primer mapa fue "Consulado", en donde ambas escuadras demostraron sus habilidades desde el principio. Desafortunadamente, un error técnico retrasó la competencia y se tuvo que volver a jugar la última ronda. Aún así, Infinity se quedó con la primer locación."Club House" fue el segundo escenario en el que Atheris Esports dominó con Kevin "Kef" Calderón, quien guió a las serpientes a plantar una defensa férrea para empatar el marcador.El tercer mapa fue muy deseado por ambos equipos: "Café Dostoyevski". No obstante las estrategias de Infinity fueron las que terminaron por dar frutos.Sin tirar la toalla, Atheris reaccionó en "Villa" al reorganizarse tanto ofensiva como defensivamente para igualar los cartones dos mapas a dos.La batalla final ocurrió en "Línea Costera". Mientras la gente coreaba "¡Venga, Atheris!", las serpientes respondieron con grandes resultados. Venían de abajo del marcador, y aunque rápidamente se adelantaron por tres rondas, no supieron capitazarlo e Infinity las alcanzó.Con tiempo extra y la emoción desbordando, la quinceava ronda fue la definitiva. Después de 6 horas de enfrentamiento, el equipo de Gerardo "Infinity" Álvarez, Saúl "Morphed" Torres, Luis "Re4per" Rosas, Gerardo "Olimpo" Garay, Óscar "Toski" Sepúlveda, comandados por Diego "Demonweasel" Pérez se quedó con el campeonato de Rainbow Six Siege en México."Nuestros familiares vinieron a apoyarnos. Creo que es súper importante que siempre en este tipo de eventos te apoyen. A pesar de que tuvimos el público en contra, hubo varios destellos de que nos apoyaban y, a pesar de todo, nunca nos rendimos, lo dimos todo", concluyó "Olimpo".Rainbow Six, publicado y desarrollado por Ubisoft, cuenta con una comunidad que supera los 45 millones de jugadores registrados. El premio acumulado de la final fue de 500 mil pesos.Más de mil 200 personas se presentaron en el World Trade Center de la Ciudad de México, mientras que más 14 mil fanáticos siguieron el enfrentamiento en redes sociales.Previo a la final, hubo una batalla entre los influencers Gabriel Montiel "Gaborever" y "Alk4pon3", en donde Znorux, Jos Canela, Kim Bonilla, Atomic Jorge y Wereverwero como entrenador fueron parte del Equipo Gaborever, mientras que al Equipo Alka se sumaron Skyshock, Bean3r, Toxitina, iDelta y Tum Tum como entrenador.Durante casi todos los encuentros Alk4pon3, CEO de Atheris Esports, llevó al equipo en hombros para quedarse con la victoria.Mientras la final del campeonato se desarrollaba, los influencers firmaban autógrafos y se tomaban fotografías con los fanáticos, a un costado del salón de exhibiciones.