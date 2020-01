Se creían más listos que el profesor y les dio una lección

, al que tacharon de «anticuado», fueron cazados después de que este ideara un brillante método para atraparlos.Un alumno de la clase de ingeniería explicó que cuando todos se sentaron para hacer su examen final, aproximadamente la mitad de la clase abandonó la sala para usar el baño durante la prueba, un porcentaje mucho más alto de lo habitual., pero el resto se mantuvieron concentrados.Este mismo estudiante recordó que había una pregunta en particular que no estaba relacionada con lo que se les había enseñado en clase, que tenía dos partes. La Parte A fue «bastante fácil», pero no tenían idea de cómo hacer la Parte B,Cuando se corrigieron todos los exámenes,. Su profesor decidió usarlo contra ellos después de hartarse de que los estudiantes usaran el baño como excusa para buscar las respuestas en sus teléfonos.Y es que el profesor había utilizado la red social Reddit para crear una pregunta y, mediante una cuenta falsa, responderla él mismo. Dicha respuesta, aparentemente válida en su fórmula, sin embargo, era incorrecta, por lo que el profesor pudo detectar rápidamente quienes habían llegado hasta su señuelo.De los 99 exámenes entregados,. A todos estos, claro, tuvo que ponerles un 0 y la universidad fue informada por violar la promesa de honor académico que habían firmado al acceder a ella.