Se ‘cuelgan’ con diablito en kínder

Con extensiones y conectados a los enchufes de los vecinos trabajan maestros y alumnos del kínder María Enriqueta Camarillo, en la colonia Emiliano Zapata, pues desde hace dos meses no tienen electricidad.“Ya tenemos dos meses sin luz y pues sí les afecta mucho a los niños tanto en el turno de la mañana como en la tarde”, señaló Reyna Arriaga, madre de familia.Alejandra Castillo Alonso, directora del plantel, explicó que esta situación se debe a que están conectados directamente del poste de la Comisión Federal de Electricidad, pues no tienen medidor propio.“Desde hace 3 o 4 años optaron por dejarnos sin medidor porque constantemente lo robaban, entonces nos conectaron directamente del poste a la mufa. Lo que comenta el personal que ha estado asistiéndonos es que el cable que nos proporciona la corriente ya está muy gastado, muy quemado”, detalló la directora.Agregó que personal de la Secretaría de Educación les ha mandado cuadrillas para realizar las reparaciones, pero han sido temporales, pues a los dos o tres días de conectarla vuelve a fallar. Explicó que la reparación tendría que hacerla la CFE, pero al no tener medidor no pueden generar un reporte.Explicó que la Secretaría de Finanzas del Estado ya realizó el trámite para hacer un nuevo contrato y que incluso la inspectora ya tiene un número de folio, el cual quedaron en atender desde hace 3 semanas.“De hecho hoy (viernes) tuvimos el festival de primavera, lo hemos venido posponiendo desde marzo por la misma situación. Quienes nos están apoyando son los vecinos de enfrente, conectamos una extensión desde sus casas hasta el jardín de niños; obviamente, lo requerimos cuando ya es de mucha urgencia, el resto de los días estamos sin el servicio eléctrico”, añadió Alejandra Castillo.Debido al periodo vacacional de Semana Santa, el contrato, la instalación del medidor y el cambio de los cables podrían atrasarse hasta finales de abril.