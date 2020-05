Se cumplen 10 años de la llegada de Ricardo Ferretti al banquillo de Tigres

Escuchar Nota

“Decir que ahorita vamos a hacer esto son puros rollos, y yo no vengo aquí a echar rollos, vengo a trabajar”, así de tajante fue el estratega brasileño en su presentación.



pero además buscar que ahora sí el Tuca le diera un campeonato a la institución y su afición.Y vaya que cumplió con creces. Ferretti hizo bueno el dicho y su tercera etapa en el banquillo felino fue la vencida, no sólo hizo olvidar el fantasma del descenso, además le ha dado al equipo cinco campeonatos de Liga, uno de Copa MX y tres Campeón de Campeones., pero faltaba saber quién sería el técnico para sacar a los felinos del abismo del descenso.En su primera decisión importante, Rodríguez Michielsen, anunciaba con gran orgullo el regreso, por tercera ocasión, de Ricardo Ferretti y a partir de entonces, han sido 10 años de protagonismo, de éxitos y de olvidarse de las épocas negras para ahora vivir una auténtica época dorada en nuestra Institución.Tuca retornaba tomando un equipo sumido en el fondo de la tabla porcentual, con 28 años sin celebrar un campeonato y aunque finalmente se trabajaba pensando en lo máximo, el primer objetivo era estabilizar al club y poco a poco volver a ser un contendiente a los puestos de honor.al ser líder general con 35 unidades, pero fueron eliminados en los cuartos de final por las Chivas.Con tan sólo tres torneos, el Tuca llevó a Tigres a tocar el cielo. Luego de cumplirse 29 años de sequía de títulos en Liga, los felinos se coronaron campeones del Apertura 2011 tras vencer 4-1, en el marcador global, al Santos Laguna en aquella noche fría y lluviosa del 11 de diciembre de 2011, en la cancha del Universitario y ante sus fieles e Incomparables aficionados.Después de aquel cetro, el equipo estuvo cerca del bicampeonato pero cayó en la semifinal contra Santos; para el Apertura 2012 no se calificó. Pero en el Clausura 2013 fueron líderes y eliminados por el acérrimo rival, Monterrey, en cuartos de final. En ese mismo año volvieron a caer en la primera fase de la Liguilla contra el América.En el primer semestre del 2014 no calificaron a la fiesta grande, pero el 9 de abril conquistaron de manera invicta la Copa MX, tercera en su historia, al vencer 3-0 a los Alebrijes de Oaxaca, el segundo título que le daba Ferretti a la institución en cuatro años.Para el Apertura 2014, los felinos regresaron a una Final del campeonato mexicano, pero cayeron 3-1 en el marcador global contra el América, un trago amargo, pero que sirvió de aprendizaje para los éxitos que llegaron al siguiente año.El 2015 fue la cúspide. Los felinos trascendieron en el plano nacional e internacional. El primer semestre fueron líderes de la tabla general y realizaron una gran Copa Libertadores dejando en el camino a equipos de la talla del Emelec e Internacional de Porto Alegre.Para su mala fortuna no pudieron alzar el torneo más importante de Sudamérica al perder la Final contra River Plate de Argentina.Sin embargo, los auriazules se sacaron la espina venciendo a los Pumas en la Final del Apertura 2015 en una final dramática que se definió en la tanda de penales. Nuevamente el ‘Tuca’ le daba otra alegría a la institución universitaria, el cuarto título de liga del club.El ‘Tuca’ le dio otro campeonato a la institución auriazul conquistando el Campeón de Campeones en julio de 2016 derrotando a los Tuzos del Pachuca.Hace diez años calificar a una Liguilla para Tigres lucía imposible, salvarse del descenso era prioritario, pero a base de trabajo como lo prometió Ricardo Ferretti en su presentación el equipo es el que ha llegado a más finales del futbol mexicano desde esa fecha, seis en total.Además, han clasificado a 16 de 19 Liguillas disputadas, de las cuales las últimas 11 han sido consecutivas.El Tuca cargaba con una losa en su espalda y una deuda con los hinchas felinos: no poder eliminar a Rayados en una fiesta grande. Sin embargo, en el Clausura 2017 se dio la posibilidad de romper con esa hegemonía. En los cuartos de final ante el superlíder Monterrey, los de la UANL los dejó fuera con un global categórico y aplastante de 6-1.Y aunque no se pudo campeonar en ése torneo, al perder la Final ante Chivas, el ir por la revancha en el Apertura 2017 estaba en la mente de Ferretti y sus dirigidos. Luego de volver a ganar el Campeón de Campeones por segundo año consecutivo se venía el reto de volver a ser campeones.El Bigotón volvió a demostrar su capacidad al hacer un gran torneo, clasificar en segundo lugar general y llegar a una nueva Final, la tercera consecutiva, y el destino quiso que por fin se pudiera vivir una serie por el título completamente regiomontana., dejando grabada la fecha del 10 de diciembre del 2017 en la historia del club.y de nueva cuenta se consiguió un título de Liga, el quinto de esta época dorada y el séptimo en la historia del club, en una Liguilla de ensueño de Nahuel Guzmán, de contundencia de André Pierre GIgnac y vencieron al León en la Gran Final y en su casa.La deuda del Tuca sigue siendo el éxito internacional. Se han perdido cuatro Finales, la de Libertadores en el 2015 y después tres de Concachampions ante América, Pachuca y Rayados. En contraparte ha conquistado tres Campeón de Campeones.Han sido diez años en los que se ha vivido de todo, grandes éxitos y alegrías, duros fracasos y tristezas, pero en general han sido 3 mil 653 días (se han vivido tres años bisiestos) que bajo el mando de Ricardo Ferretti de Oliveira los Tigres han encontrado el camino para ser uno de los grandes del futbol mexicano.7 Finales de Liga MX ha disputado Tigres desde el regreso de Ricardo Ferretti5 Títulos de Liga han ganado los felinos con el "Tuca": 2011, 2015, 2016, 2017 y 20193 Campeón de Campeones1 Copa MX en el 201416 Veces han calificado a la Liguilla en 19 torneosCon información de Milenio.