Se cumplen seis años del #NoEraPenal del Holanda vs México

Ciudad de México.- Se cumplen seis años de aquella jugada que sigue doliendo igual que el primer día y que nunca olvidarán los aficionados del futbol mexicano y sobre todo porque el sueño de llegar al quinto partido en un Mundial se veía cerca.



Fue el 29 de junio de 2014 cuando Holanda enfrentaba a México en los octavos de final del Mundial de Brasil; el cuadro del entonces técnico del Tricolor, Miguel Herrera, se veía sólido tras su pase a esa instancia al vencer a Camerún, empatar a ceros con Brasil y vencer 3-1 a Croacia en fase de grupos.



Para el duelo de octavos, el gol de Giovani dos Santos al minuto 47 hizo que los mexicanos se ilusionaran con el anhelado quinto partido; sin embargo, al 88' llegó el ya retirado holandés Wesley Sneijder a marcar el 1-1.



Los tiempos extra se veían cerca y parecía que todo podría definirse en la prórroga o en la tanda de penales, pero no fue así, pues vino una desafortunada jugada, en la que Arjen Robben se convirtió en el villano más odiado para los aficionados del Tri, pues en un desborde por la banda, el holandés se aventó un clavado, fingiendo una falta dentro del área, provocada supuestamente por Rafael Márquez. El árbitro portugués Pedro Proen no dudó en marcar la pena máxima.







Klaas-Jan Huntelaar fue el cobrador del penal y aunque tenía enfrente a Guillermo Ochoa, quien se había lucido en la fase de grupos, el portero mexicano no pudo evitar que le clavaran el gol, quedando el marcador 2-1 a favor de los holandeses al minuto 90+4.



A partir de ese momento, la afición mexicana creó el hashtag #NoEraPenal, que año con año se vuelve tendencia, ya que pasó a la historia como uno de los sucesos más dolorosos para los seguidores del Tricolor, pues vieron como se esfumaba el sueño de llegar a los cuartos de final con un penal inexistente.



Pero no solo se hizo tendencia el "No era penal", sino que también los memes no se hicieron esperar e inundaron las redes con varias imágenes creativas del clavado de Arjen Robben.



Con información de Milenio.