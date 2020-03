¡Se cura del VIH con transplante de células madre!

Escuchar Nota

Hasta el momento, las únicas dos personas en el mundo que se han curado del VIH, el virus que causa el sida. Y a ellos podría sumarse una tercera persona, el "paciente de Düsseldorf", que lleva 14 meses sin virus en ausencia deLa revistaya que 29 meses después de someterse a un trasplante de células madre sigue sin haber rastro de replicación del virus en su organismo. La publicación sale a la luz coincidiendo con laEl autor principal del estudio, el profesorsubraya que "estos resultados representan el segundo caso de un paciente curado del VIH. Nuestros hallazgos muestran que el éxito del trasplante de células madre como una cura para el VIH, reportada por primera vez hace nueve años en el paciente de Berlín, puede ser replicada".Ambos casos se integran dentro del consorcioy el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, y el " Centro Médico Universitario de Utrecht (Holanda)". En este mismo congreso, IciStem también presenta el caso del " "paciente de Düsseldorf", aunque en esta ocasión se habla de remisión a largo plazo del VIH.La revista "Nature" publicó un artículo en el que se demostraba que llevaba 18 meses con eldel tiempo transcurrido sin rebote viral desde la interrupción de la medicación antirretroviral. "Cuando se publicó inicialmente el caso de Londres insistimos en no hablar de cura porque, aunque 18 meses invitaban mucho al optimismo porque no se había visto un intervalo tan largo desde el "paciente de Berlin"’, queríamos ser prudentes y no generar falsas expectativas", señala Javier Martínez-Picado,El nuevo caso de curación del VIH se trata de un hombre portador del VIH desde el año 2003 a quien se le detectó un Linfoma de Hodgkin, una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el sistema linfático. Por este motivo se sometió en 2016 a un trasplante de células madre que tenían una mutación,Esa intervención, muy agresiva por su elevado nivel de mortalidad (no sobreviven a ella entre un 40 y un 50 por ciento de los pacientes intervenidos), le abrió, sin embargo, la puerta a la curación. Para Gupta resulta "importante tener en cuenta que este tratamiento curativo es de alto riesgo, y solo se utiliza como último recurso para pacientes con VIH que también tienen neoplasias hematológicas potencialmente mortales. Por lo tanto, no es un tratamiento que se ofrezca a"Es importante tener en cuenta que este tratamiento curativo es de alto riesgo, y solo se utiliza como último recurso para pacientes con VIH que también tienen neoplasias hematológicas potencialmente mortalesAl cabo de 16 meses, se interrumpióen su sangre, lo que le convertía en el segundo caso de "remisión a largo plazo".Ahora, el nuevo trabajo confirma que, 29 meses después de la interrupción del tratamiento, el virus continúa indetectable en sangre, líquido cerebro-espinal, tejido intestinal y semen. Los análisis detectan niveles muy bajos de genoma de VIH en tejidos linfoides, pero se trata de material genético defectuoso que no tiene capacidad replicativa y, por tanto, no tiene capacidad infecciosa. "Todo esto nos empuja a concluir que se trata de un segundo caso de curación porque en el