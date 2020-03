Se cura paciente con coronavirus en México con paracetamol e ibuprofeno

Escuchar Nota

Sinaloa.- Un paciente de Culiacán que en días pasados arrojó positivo a las pruebas para determinar si era portador de coronavirus fue dado de alta porque ya no presentaba síntomas. Efrén Torres, secretario de salud de Sinaloa, informó que el hombre fue curado con paracetamol e ibuprofeno.







Además, revelaron que abandonó el estado y viajó a la Ciudad de México, ya que no existe riego de propagación.



El paciente tomó la decisión de su egreso precisamente porque ya la prueba resultó negativa y eso habla de que ya no hay actividad viral, ya no hay riesgo de propagación de esa persona a una otra, es decir, el ya no era una persona que transmitiera la enfermedad. Él ya está libre de coronavirus.



Después de que el paciente se curara por acción de sus propios anticuerpos, este ya no presenta riesgos de infectar a alguien más o de adquirir nuevamente la enfermedad ya que su cuerpo desarrolló una respuesta inmunológica.



Con información de TeleDiario.