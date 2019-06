SE de Veracruz investiga destino de casi 110 mmdp

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) investiga el destino y aplicación de 109 millones 405 mil 643 pesos procedentes de tiendas y cooperativas de mil 936 planteles educativos, informó el titular de esta dependencia, Zenyazen Escobar García.En conferencia de prensa la tarde de este lunes, el funcionario estatal dijo que estos recursos son administrados por directores de planteles, supervisores, y jefes de sector, quienes no han dado explicaciones sobre el destino de los recursos.Dentro del manejo de los recursos de dos mil 796 tiendas escolares registradas, 860 planteles no han transparentado recursos y no se tiene conocimiento ni información alguna de 109 millones 405 mil 643 pesos, comentó Escobar García.Dio a conocer que la dependencia iniciará una revisión de los subsistemas de Educación Básica, esto es, planteles de secundarias técnicas, estatales, telesecundarias y secundarias generales, así como de nivel Bachillerato.El funcionario estatal dijo que este recursos “debe ser utilizado en infraestructura y equipamiento en beneficio de las escuelas, pero no se tiene la transparencia de dónde fueron aplicados a favor del sector educativo”.Mientras se realiza esta revisión, se mantendrá la suspensión de las convocatorias de Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas en Planteles Educativos en los niveles Básico y Medio Superior, hasta que se esclarezca el caso.Indicó que una vez que concluya el proceso de revisión de las cooperativas de las tiendas escolares, la Dirección Jurídica de la SEV determinará cuáles serían los posibles procedimientos legales.