‘Se debe cumplir al 100% con el T-MEC’: exgobernador Eliseo Mendoza

“Ahora el T-MEC tiene ciertas situaciones y requisitos que no tenía el TLC, y en las cuales estuvieron insistiendo, sobre todo Donald Trump, y en algo Canadá, sobre aspectos laborales, incluso se aprobó que hubiera observadores para ver cómo se aplica el Tratado en cuestión laboral, y eso no pone en riesgo el Tratado, pero sí puede ocasionar ciertas dificultades. Desde el punto de vista comercial, las relaciones de cadena de valor están tan profundas y tan sólidas que, salga quien salga, las cosas podrán salir adelante.

“Las cadenas de valor entre México y Estados Unidos están muy fuertes porque se trata de una relación comercial muy grande e importante, así quey en eso debemos de ser muy cuidadosos”.Así lo consideró, entrevistado la mañana de ayer en el noticiario Despega con Chuchuy, de Tele Saltillo, quien dijo no ver contratiempos en la relación comercial entre ambos países, siempre y cuando se respete cabalmente el acuerdo.“No es fácil decir con quién de los dos nos va a ir mejor, sabemos que Donald Trump estableció una muy buena relación con Andrés Manuel López Obrador, pero también sabemos que Trump utilizó ese aspecto para funciones electorales a su favor, y también sabemos que, que es su candidato”, expuso., y aunque Trump salga, va a seguir adelante; sin embargo, recordemos que cuando Salinas de Gortari negoció el TLC con George Bush padre pensando que se iba a reelegir, “estábamos muy contentos, pero cuando Clinton le arrebató la presidencia, las autoridades mexicanas se pusieron muy nerviosas, pero afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, Clinton puso algunas condiciones y las cosas salieron adelante.y hay que reconocer que el Gobierno mexicano es un poco displicente en ciertos detalles. Recordemos que hace unos días senadores y representantes le enviaron a Trump una carta diciéndole que México no estaba cumpliendo con ciertos aspecto del Tratado y que estaba obstruyendo inversiones norteamericanas en nuestro país, especialmente en el campo energético, aunque algunas cosas no las dejaron totalmente claras”, explicó Mendoza Berruento.Finalmente, consideró que “más adelante, pero como decía, México es el socio comercial número uno de Estados Unidos y formamos una corriente comercial de importancia mundial, por lo que solo debemos ajustar y cuidar las cosas, de acuerdo con el Tratado”.