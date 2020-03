Se debe garantizar presunción de inocencia y debido proceso: Gerardo Aguado

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PAN propone adicionar un párrafo al Artículo 22 de la Constitución para garantizar que “ninguna persona resentirá el aseguramiento de sus bienes y cuentas bancarias sin que se observen de manera previa las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia”.



El aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de una persona física o moral, es una medida que utilizan las autoridades de procuración de justicia y fiscales en su lucha para combatir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, y despojar a los delincuentes de los bienes muebles, inmuebles y dinero mal habido, explicó el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.



En el segundo caso, las autoridades fiscales, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, utilizan el bloqueo o aseguramiento provisional de las cuentas bancarias como parte de su estrategia para combatir, especialmente, los delitos con recursos de procedencia ilícita, así como el terrorismo.



Según la Constitución Mexicana, todos gozamos de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, la garantía de audiencia y el derecho a no ser molestado en los bienes y propiedades, salvo causa justificada y con apego a derecho.



Sin embargo, hay inquietudes por la operación la UIF, pues la misma Fiscalía General de la República señala que no se apega a los principios de presunción de inocencia y debido proceso en el aseguramiento de bienes o bloqueo de cuentas bancarias por “sospechas” de que forman parte de actividades ilícitas.



Por ello, indicó el legislador, debe precisarse en la Carta Magna el derecho a no sufrir aseguramiento o embargo arbitrario de bienes.