‘Se debe prestar más atención al ahorro’

Saltillo, Coahuila-. “Así como las Administradoras de Fondos para el Retiro deben buscar más herramientas de inversión que les permita ofrecer mayores rendimientos a sus afiliados, así nosotros, los trabajadores, debemos interesarnos más en conocer todos los aspectos de nuestras cuentas de Afore porque se trata de nuestro ahorro para cuando nos toque retirarnos”.



Expuso lo anterior el economista Marcelo Lara, entrevistado en Tele Zócalo Vespertino, quien indicó que el tema ha cobrado actualidad ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa de reforma, “pero el tema siempre ha sido controversial, desde que pasó del anterior sistema de pensiones a Afores. Lo que pasa que no le hemos dado importancia,y muchos de nosotros no nos fijamos cuánto nos están cobrando de comisión y cuánto nos están dando de rendimiento”.



Dijo que muy pocos trabajadores saben o conocen que son 10 las administradoras que manejan los recursos de todos los empleados de nuestro país y que tenemos la libertad de cambiarnos a la que nos brinde los mejores rendimientos y nos cobre menos comisión.



“Si tú como trabajador no sabes ni siquiera con qué Afore estás, acércate con un ejecutivo del banco donde tienes tu tarjeta de nómina y ellos te van a ubicar cuál de esas administradoras maneja tu fondo y está obligada a entregarte un estado de cuenta bimestral, además al reverso de ese documento vienen detallados las comisiones que cobran y los rendimientos que generan”, explicó.



Agregó que es necesario reflexionar en el hecho de que se debe ahorrar más de lo que aportan los patrones y tratar de hacer aportaciones voluntarias, en el mayor grado que se pueda, porque entre más se aporte se contará con mayor ahorro para el retiro.



En cuanto a la iniciativa de reforma del presidente López Obrador, explicó que está basada en tres temas fundamentales: reducir el número de semanas cotizadas, aumentar la cuota patronal y reducir la comisión que cobran las administradoras, que en México tienen un promedio de 0.92%, mientras que en Colombia es de 0.63; Chile, 0.54% y Estados Unidos, 0.45 por ciento.



“Es básicamente lo que propone, y sí es México de los países que más cobra de los 34 miembros de la OCDE, y seguramente será de gran impacto para esas administradoras la reducción en la comisión y por ello deben buscar más herramientas para poner a trabajar ese dinero y lograr mayores rendimientos”, expresó Marcelo Lara.