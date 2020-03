¿Se deben suspender las relaciones íntimas durante la pandemia?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El COVID-19, ya se ha extendido hasta en 160 países, de una forma alarmante. Son miles de personas las que están en cuarentena, el distanciamiento social es un tema tendencia en redes sociales y se pide no tener reuniones con más de 1o personas. No obstante, hay dudas que quedan al aire, las relaciones íntimas, por ejemplo.



El doctor Elmer Huerta, es un experto que está compartiendo información en el portal de CNN En Español. Al ser cuestionado sobre las relaciones íntimas en plena pandemia, detalló que el COVID-19, no se contagia por la vía íntima, es por la vía respiratoria. Sin embargo, hizo hincapié en que si son pareja y conviven, desde luego que se pueden contagiar. En todo caso, el beso, sería la forma de contagio.



Entre tanto, en caso de que usted presente síntomas como los antes mencionados, se recomienda evitar este tipo de contacto. Cabe destacar, que el coronavirus, COVID-19, se transmite a través de la infección por gotitas. Es decir, las secreciones que son expulsadas por la boca (moco y saliva). Así mismo, la nariz puede contener el virus.



Es decir, si la pareja tiene relaciones íntimas, el propio acto no es sinónimo de contagio. Es posible que si uno de los dos está contagiado toquen las mismas superficies, se respiren cara a cara, así que en realidad la relación íntima pasa a segundo término. Estar con un infectado a una distancia tan cercana, ya es un riesgo de contagio.