Se declara culpable allegado a César Duarte

El ex secretario particular del ex Gobernador priista César Duarte aceptó su culpabilidad de peculado agravado, por el que lo procesaron autoridades judiciales de Chihuahua.En un procedimiento abreviado, Jesús Manuel Luna Hernández reconoció ser responsable en el delito de desvío de recursos en perjuicio del erario, por lo que podrá gozar de libertad condicional.La sentencia que se le impuso es de dos años de prisión con el beneficio de libertad condicional, además del pago de la reparación del daño por 154 mil 113 pesos y el pago de una multa de 27 mil 390 pesos.La Fiscalía General del Estado informó que Luna Hernández, cuando fungió como secretario particular de César Duarte, dio la instrucción para que los días 17 y 18 de junio de 2016, una aeronave del Gobierno del Estado se trasladara de Toluca a Cancún, donde recogió a un hijo del ex Gobernador, vuelos que se realizaron con fines particulares.Su detención se efectuó el 24 de abril de 2018, una vez que fue ubicado en los Estados Unidos y se solicitó la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una vez en territorio nacional se le dio cumplimento a la orden de aprehensión girada en su contra en septiembre de 2017.Una Juez de Control fijó para el próximo 2 de mayo la fecha para la audiencia de lectura de sentencia.