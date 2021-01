Se define Adolfo Castañón como ‘artesano de la letra’

Escuchar Nota

CDMX-. Detrás de Roberto Casteñón, personaje del cuento A las Cinco de la Tarde, del estadunidense George Steiner, está un escritor mexicano de carne y hueso: Adolfo Castañón (1952).



Cuando el célebre crítico literario vino al país en marzo de 1998 para dictar una serie de conferencias y saludar a su viejo amigo Octavio Paz, Castañón pudo acompañarlo durante su viaje a Monterrey. En sus largas pláticas, se hizo patente una profunda simpatía intelectual.



El autor mexicano había traducido de Steiner, por encargo de Jaime García Terrés, Después de Babel, uno de sus trabajos más importantes.



En una de esas charlas, el crítico se mostró displicente respecto a Colombia por la violencia derivada del narcotráfico y, en particular, sobre Medellín. Castañón lo paró en seco. En esa ciudad, arguyó, también había un movimiento literario, artístico y poético. Una urbe que había descrito en un capítulo de Lugares que Pasan, libro que reúne algunas de sus crónicas de viaje.



Steiner le respondió: “Es usted un personaje. Ya lo verá”.



Dos años después, Castañón se encontró con el cuento A las Cinco de la Tarde, en el libro Los Logócratas, donde Roberto Casteñón guía a sus amigos, discípulos de Paz, a Colombia para luchar contra el narcotráfico con poesía.



A juicio de Castañón, Steiner es uno de los “guardianes celosos de la cultura del libro”. Una descripción válida también para el poeta, ensayista, traductor, editor, crítico literario y bibliófilo galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, postulado por la Academia Mexicana de la Lengua. Aunque, vía telefónica, él prefiera describirse solamente como un “artesano de la letra”.



El reconocimiento recompensa al “lector que escribe”, dice.



Y con esa misma convicción recibió en 2008 el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores por Viaje a México, Ensayos, Crónicas y Retratos.







Introspección



“No me he dormido en mis laureles”, responde. “El Premio Nacional trae tres movimientos o instancias. Una invitación a la retrospección: ¿Qué has hecho, Adolfo Castañón?; mírate al espejo. Dos, una invitación a la introspección y otra a la prospección: ¿Qué toca hacer ahora? ¿Cuál es el deber? Me siento cauteloso en relación a lo que tengo que hablar y decir a partir de esa investidura”.



Sobre el escritorio le espera una recapitulación de sus escritos sobre Steiner que, anticipa, vendrá acompañada de una exhaustiva bibliografía en inglés, francés y español.



“Soy una persona con fidelidades e ideas fijas”, dice.



Una de esas fidelidades descansa en Alfonso Reyes, a quien ha estudiado por más de 30 años.



Hace ya tiempo, Carlos Monsiváis le encomendó escribir sobre el regiomontano universal para el suplemento La Cultura en México, pero en realidad la obra del humanista lo rondaba desde mucho antes. Sus obras completas eran parte de la biblioteca de su padre, Jesús Castañón, responsable del boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda. Reunió un acervo de más de 20 mil ejemplares, ahora depositado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y cuyo centro eran las obras completas de Maquiavelo.



Castañón nunca llegó a conocer a Reyes, a diferencia de su padre, quien tomó su curso de La Antigua Retórica en 1943. El acercamiento al regiomontano se lo debe, pues, al padre y a Monsiváis, pero también a Paz, otra de sus fidelidades.



“Cuando empecé a leer a Reyes, también empecé a trabajar en Plural. Me sabía, no sé si de memoria, pero tenía muchos lugares textuales de Reyes en la punta de la lengua, y en un momento dado, en una conversación con Paz, dijo: ‘¡Ah, usted ha leído a Reyes!’. Y eso creó un hilo conductor también de afinidades con él”.



Paz y Reyes están presentes en su poema Recuerdos de Coyoacán. “Y de reojo puede estar Montaigne”, añade.



Fue el Nobel mexicano quien le publicó su primer poema, recuperado por David Noria en Letras Libres: “La luz del día se columpiaba entre las copas de los árboles con la despreocupada exactitud de un equilibrista y, al resbalar por entre las hojas, producía una enredadera de fuego...”.



Castañón, de quien la Universidad Autónoma de Sinaloa alista una reunión de su obra poética, coloca al poema en el centro, “acarrea sombras, responsabilidades y matices”, dice, y quien así lo asuma “debe tener una conciencia amplia no solo del poema y la literatura sino de la historia universal”.







Familia



Si su padre lo acercó a los libros, su madre, Estela Morán, fue una “heroína de la vida”, quien, además de educar a su hermana Margarita y a él, trabajaba como dentista tanto en la SEP y Hacienda como en su propio consultorio. Ella le heredó el “saber vivir”, el gusto por la cocina que plasmó en Grano de Sal y Otros Cristales, donde incluyó el recetario de sus bisabuelos maternos.



Un hombre que ha hecho del “antirrobo”, una institución, que consiste en llevar un libro de su casa a la librería, ubicar el estante apropiado y dejarlo ahí, como “olvida” ejemplares en sitios estratégicos. Cuando murieron en Francia los padres de su esposa Marie, fue llevando de uno a uno los libros religiosos de su biblioteca a la iglesia.



“Eso me lleva al tema de la vocación del librero. El librero es alguien que debe saber, como una especie de boticario, curar al enfermo con la lectura adecuada. Y es lo que también debe hacer un editor, estar atento al padecimiento del cuerpo social para encontrar el remedio adecuado, la lectura adecuada”.