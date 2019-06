Se definen los Cuartos de Final en la Copa Oro 2019

La victoria de Estados Unidos 1-0 ante Panamá cerró este miércoles la fase de grupos de la Copa Oro, donde a partir del sábado arrancarán unos Cuartos de Final en los que destacan los enfrentamientos entre México y Costa Rica y Jamaica contra Panamá.Todos los cruces, así como sus pormenores, de la primera ronda de eliminación directa correspondiente al máximo certamen de la Concacaf te los presentamos en seguida.Sábado 29, en Houston:Haití vs, Canadá | 18:00 horasMéxico vs. Costa Rica | 20:30 hotasDomingo 30, en Filadelfia:Jamaica vs. Panamá | 16:30 horasEstados Unidos vs. Curazao | 19:00 horas