Se derrumba balcón durante boda; novia resulta herida

En medio de la boda de Gaëlle y Xavier, celebrada este sábado en una zona rural de Domaine de Grangeneuve en Sart-Bernard (municipio de Assesse, Bélgica), colapsó un balcón de madera al que previamente subieron los novios y algunos invitados, informan medios locales Como resultado del derrumbe del balcón interior que estaba a dos metros de altura, nueve personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, pero sus vidas no corren peligro.La novia no sufrió lesiones graves y la boda fue reanudada, según detalló el alcalde del municipio de Assesse, Dany Weverbergh, en un comunicado publicado en la cuenta de Facebook del lugar que acogió el evento. El novio no resultó herido y en el momento del derrumbe no había nadie debajo del balcón.