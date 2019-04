Se derrumba Derrick Rose por su salida Chicago Bulls

- Cuando Derrick Rose fue traspasado en 2016 de los Chicago Bulls a los New York Knicks se generó un gran impacto en la NBA. Siempre se supo que para el base fue un momento muy doloroso, ya que se marchaba de la franquicia en la que se convirtió en el Jugador Más Valioso de la liga (2011), pero en las últimas horas se ha revelado un video que demuestra que realmente la noticia lo derrumbó por completo.Por aquellas fechas Rose estaba grabando un documental llamado 'Pooh: The Derrick Rose Story', por lo que la llamada en la que le avisan que iba a cambiar de equipo quedó captada por las cámaras.En las imágenes se lo ve al jugador dando una entrevista que es interrumpida porque un amigo le avisa que su agente quiere hablar con él desde Nueva York. "Acabo de hablar con Phil (Jackson). Se va a producir un traspaso a los Knicks", le dice BJ Amstrong, su representante. En un primer momento piensa que están bromeando con él, pero inmediatamente Derrick Rose rompe en llanto.Tras una charla en la que su agente le quiere hacer ver el lado positivo del traspaso, Rose vuelve a la entrevista que estaba grabando. Uno de los productores le pregunta si se encuentra bien, a lo que él responde sí. Le piden que explique que había pasado y él contestó entre lágrimas "voy a ser traspasado a Nueva York".Esa ruptura con la franquicia en la que se dio a conocer al mundo fue muy dura para Rose, quien llegó a los Knicks a cambio de Robin Lopez, Jerian Grant y José Manuel Calderón. En la franquicia neoyorquina completó 64 partidos, promediando 18 puntos y 4,4 asistencias.Luego se marchó a los Cavaliers por solo 2,1 millones, con la intención de revalorizarse y pelear por el anillo de campeón al lado de LeBron James, pero una lesión en el tobillo izquierdo frustró sus ilusiones. Los problemas físicos fueron una constante en su carrera y actualmente juega en los Minnesota Timberwolves, donde ha sido importante saliendo desde el banco en varios partidos en esta temporada, aunque no lograron clasificar a los playoffs.