Se derrumba hotel con pacientes en cuarentena por coronavirus en China

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3 — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020

Fujian collapsed hotel suspected for the new crown pneumonia isolation point

On March 7, a hotel in quanzhou, fujian province collapsed. The hotel was named xin jia hotel. Some people were buried. pic.twitter.com/nRd31O3vLv —ECOPOLITIMES (@ecopolitimes) March 7, 2020

Un hotel utilizado para mantener en cuarentena a personas sospechosas de haber contraído la nueva cepa deEl edificio, de cinco pisos, ubicado en la comunidad de Quanzhou, en la provincia de Fujian, se vino abajo con, de las cuales 32 ya han sido rescatadas por el personal de emergencia.El hotel Xinjia contaba con 80 habitaciones, las cuales fueron adaptadas para albergar a las personas queEl incidente sucedió cerca de las 19:30 horas locales, 5:30 horas delen busca de personas.“El Cuerpo de Bomberos de Fujian ha enviado a la escena a 26 vehículos y 147 personas del destacamento de rescate de incendios de Quanzhou”, reportan informes oficiales.Las causas del siniestro están ahora bajo investigación., según datos del Gobierno regional, mientras otras 10.819 personas habían sido puestas en observación al ser clasificadas como presuntos contactos cercanos de los afectados en la zona.La nueva cepay ha infectado a más de 101 mil 400 individuos, la mayoría en China.