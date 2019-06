Se desborda la fe ante la Virgen Peregrina

Entre música de mariachi, porras y aplausos llegó la imagen de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos a la parroquia que lleva su nombre, donde la recibieron cientos de fieles y los sacerdotes Octaviano Elizondo, Pedro Soto y Miguel Ángel Zaragoza, que junto con el padre José Hernández Rojo, custodio de la Virgen, oficiaron la misa.La imagen de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos estará en la parroquia de San Juan hasta el lunes, cuando parta hacia Matamoros. A sus pies de han colocado tres canastas, una para dar gracias, otra para pedir la ayuda de la Virgen y otra para pagar mandas.Los fieles que esperaban a la Virgen en la iglesia de San Juan gritaron porras mientras los mariachis tocaban en honor de la imagen que ha estado en esta ciudad en varias ocasiones y a la que acuden a visitar los devotos, que llegan hasta la urna de cristal que guarda la imagen, para agradecer algún milagro, pedir la intercesión de la virgen o para pagar alguna manda, ya que es válido hacer este pago durante la visita de la Virgen Peregrina.Mientras la virgen recorría el templo para llegar al lugar donde se colocó la urna de cristal, los fieles buscaban tocarla cuando pasaba a su lado y cuando al terminal la misa se les dio la oportunidad de acercarse se arremolinaron en torno a la Virgen hasta que el párroco Octaviano Elizondo les pidió que hicieran línea para que el acercamiento fuera de manera ordenada y sin interrumpir las misas ordinarias del día.El padre José Hernández Rojo, custodia de la imagen que ha venido en el viaje desde San Juan de los Lagos invitó a los fieles para que acudan a visitar a la Virgen. “Ya que se las trajimos, que aprovechen”, dijo el sacerdote.“Estamos muy contentos, estamos súper felices de que está aquí con nosotros nuestra Señora de San Juan visitándonos y es una oportunidad muy buena para que los hermanos puedan pagar mandas, para hacer peticiones para que interceda por ellos, o simplemente para pedir por las intenciones particulares”, señaló el párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Octaviano Elizondo.El padre Elizondo comentó que hubo una buena participación en la misa de bienvenida e invitó a la comunidad y a los residentes de las ciudades vecinas para que acudan a visitar la imagen de la Virgen Peregrina de San Juan de los Lagos.“Esta es una oportunidad muy buena para aquellos que no han podido ir a visitar la virgen para pagar su manda. Una de las intenciones de la visita de la Virgen Peregrina es que durante su visita se puedan pagar las mandas que no han podido pagarse por cuestiones de salud o de tiempo que no les ha permitido ir hasta San Juan de los Lagos”.