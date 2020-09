Se desgaja talud de casa en San Pedro, Nuevo León

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- El desgajamiento de un talud de una casa movilizó a elementos de Protección Civil y personal de Desarrollo Urbano, en San Pedro.



Aparentemente, el exceso de humedad provocó el deslizamiento de la tierra y parte del concreto que había en el desnivel, pero no hubo personas lesionadas.



El reporte fue realizado alrededor de las 15:50 horas en la casa marcada con el número 123 de la calle Escorial, en la Colonia Valle de San Ángel, sector Español.



Al momento del reporte, la propietaria no estaba en la casa, por lo que fue alertada por sus vecinos y regresó para atender al personal del Municipio.



En una inspección a simple vista, no encontraron riesgos en la casa; sin embargo, solicitaron a la dueña la realización de un estudio estructural para descartar riesgo.