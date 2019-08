Se deslinda J. Duarte de propiedades en EU

Desde la cárcel, el ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte se deslindó de las propiedades aseguradas en Estados Unidos, que habría adquirido con recursos de la entidad, y también del multihomicidio en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México cometido en 2015.Sobre el primer caso, Duarte afirmó -en una carta subida a su cuenta de Twitter- que es absolutamente falso el vínculo entre él y las propiedades aseguradas en Estados Unidos que presuntamente fueron adquiridas con presupuesto de Veracruz.Acusó que el ex Gobernador Miguel Ángel Yunes contrató un despacho en Estados Unidos por el cual pagó "cuantiosas sumas de dinero" para generar escándalo mediático y beneficiar políticamente a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien contendió por la Gubernatura."Es claro que el objetivo de mis enemigos es continuar con el escándalo y para ello pretenden engañar al actual Gobernador de Veracruz con el cuento de la hipotética recuperación de bienes en el extranjero en favor del Gobierno estatal, lo cual es una vil falacia", aseveró."Ya existen resoluciones judiciales por parte de las Cortes de los estados de Texas y de Florida en los Estados Unidos, en donde se han desechado estas denuncias por considerar que no existen elementos para un juicio; es decir, no hay nada".En días recientes, medios publicaron que el Gobernador Cuitláhuac García dará continuidad a las acciones legales emprendidas en Estados Unidos durante el mandato de Yunes, a fin de recuperar los bienes que Duarte y ex funcionarios de su gestión adquirieron en aquel país.Se informó que García solicitará los servicios del despacho de Tony Buzbee, el mismo que contrató Yunes, y que ya envió un documento a la Corte Estatal del Distrito del Condado de Harris, en Texas, en el indica que desea continuar con las investigaciones sobre las transacciones hechas por "ex oficiales del Gobierno de Veracruz"."Mis enemigos políticos sabedores de mi precaria situación económica saben que me es casi imposible mantener una defensa en las Cortes de los Estados Unidos, ya que eso significaría el pago de honorarios de abogados en aquel país, y al no tener los recursos suficientes para tener quien me represente, el caso podría continuar sin defensa por parte mía", agregó."En la mayoría de los casos no conozco ni a las personas que se mencionan, nunca he tenido ningún tipo de relación con estas personas, y mucho menos tengo conocimiento de estas propiedades inmobiliarias en aquel país atribuidas a un servidor".Caso NarvarteDuarte, quien está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, también negó su participación en el multihomicidio cometido el 31 de julio de 2015 en un departamento de la Colonia Narvarte.Afirmó que "no es casualidad" que se le vuelva a vincular con el asesinato de Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Rubén Espinosa después de haber denunciado persecución política y extorsión por parte de la PGR."Considero un acto ruin que se trate de lucrar con la memoria de estas víctimas y con el dolor de sus familiares y amigos; repito, no es casualidad que a días de mi aparición en los medios de comunicación, curiosamente después de 4 años, se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos", expuso."Sobre todo cuando existe una investigación que llevó a la condena de los responsables de estos hechos, realizada por una institución de Procuración de Justicia de un Gobierno ajeno al que yo encabecé".El pasado 31 de julio, en el cuarto aniversario del multihomicidio, familiares de las víctimas pidieron nuevamente que se investigue la posible participación de Duarte y de su ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.Según Duarte, los "datos duros" evidencian que no tuvo participación son los videos del donde se aprecian los responsables; las confesiones de los detenidos; el arma homicida; y el "móvil" relacionado con la recuperación de droga."Y lo más importante: la condena por parte de autoridades del Poder Judicial de la Ciudad de México de los responsables de estos hechos, los cuales se encuentran compurgando su castigo en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente", agregó.