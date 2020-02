Se desmarca Osorio Chong de nexo con Odebrecht

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El senador priista y exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se desmarcó del caso Odebrecht y aseguró que sigue pagando las rentas de la casa que pertenece al contratista hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco.



"¿Ampararme? ¿De qué?", prorrumpió el parlamentario durante una rueda de prensa después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aclarara que no pesa ninguna investigación sobre él.



Osorio Chong recordó que su amigo el empresario Sosa Velasco le rentó su casa cuando se trasladó a la Ciudad de México para ocupar la Secretaría de Gobernación.



"Cuando hubo un intento de su servidor de adquirir esa casa, al ver que los pagos que tendría que hacer eran por más de 20 años, decidí echar para atrás el acuerdo que tenía con Banorte, ni siquiera lo tuvimos. Y a la fecha sigo rentando esa casa. Está en mi declaración patrimonial y reitero que no tengo absolutamente nada que ver, ninguna relación con el tema de Odebrecht".



Mexicanos contra la Corrupción publicó que dos residencias que ha habitado Osorio Chong desde que llegó a México para sumarse a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, pertenecen al contratista hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, quien firmó un contrato por 33 millones de pesos con Odebrecht.



El empresario, aseguró el senador, firmó un contrato "cuando no había ningún problema con esta empresa Odebrecht".



Osorio dijo también que como secretario de Gobernación jamás otorgó contrato alguno a su amigo el empresario.



"No conozco a nadie de la empresa de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos, ni de Pemex, ni de nadie, para pedirme absolutamente ningún favor, Lo niego categóricamente, nadie es nadie, absolutamente", aseguró.



A pregunta expresa, Osorio explicó que si Gobernación firmó contratos con una empresa ligada al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna entonces no se sabía a quién pertenecían.



"Nosotros le pagábamos a empresas y hay que ver si ellos lo transferían a otros lugares. Eso es lo que deben estar investigando. Yo no sabía que García Luna estaba atrás de ellos, porque nosotros nos entendíamos con otros, no tu servidor", aclaró.