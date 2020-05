Se desmaya árbitro durante partido de béisbol en Nicaragua

Escuchar Nota

| Se desvanece el umpire, Héctor Rayo, en el juego entre el Bóer Estelí y abandona el partido que se realiza en Managua.



Pero los dictadores de Nicaragua aseguran que todo está normal en el país. pic.twitter.com/g0nqjdi0hw — Pablo Antonio (desde) (@Palh86) May 9, 2020

“Nuestra solidaridad con los profesionales de la salud en Nicaragua, quienes reclaman al Gobierno que se publique un plan de contingencia ante esta pandemia y se transparenten los datos utilizando lenguaje técnico y claro”, dijo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

, y causó alarma eny que no ha impuesto restricciones ante la pandemia de Covid-19.El árbitroactuaba como juez principal en el juego entre los equiposcuando en la cuarta entrada paró el juego, dio varios pasos hacia su izquierda, y cayó sobre su rodilla derecha, ante la incredulidad de los narradores que transmitían en vivo por televisión.La escena, ocurrida en el, causó alarma en Nicaragua, ya que no se recuerda a un árbitro desvanecerse sin razones aparentes en la mitad de un partido de béisbol, yLas autoridades nicaragüenses, que, no se refirieron al suceso.Las imágenes de Rayo doblado junto al diamante de béisbol, su “deporte rey”, fueron tendencia en las redes sociales usadas por los nicaragüenses, al igual que lo han sido las de otros ciudadanos que se desploman repentinamente en los espacios públicos de diferentes ciudades de Nicaragua, algunos de los cuales han muerto en el instante.Expertos del Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y otros científicos independientes, han advertido queEl Gobierno nicaragüense, que solamente ha reconocido, pues considera que todos los pacientes adquirieron el coronavirus en el extranjero o al tener contacto con una persona que llegó de otro país.El Observatorio Ciudadano Covid-19, que lleva un registro de la pandemia de forma independiente, ha reportado 781 casos, de los cuales 88 habrían muerto por síntomas relacionados con el SARS-coV-2.El manejo de la pandemia por parte del presidente, quien ha dejado claro que, ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional, ya que el presidente se niega a establecer restricciones, sus recientes medidas de prevención social son mínimas, y promueve actividades de aglomeración, a las que asisten sandinistas que luego son enviados a realizar visitas casa por casa.Adicionalmente, la Asociación Médica Nicaragüense ha denunciado que lospara atender a pacientes de Covid-19, que decenas de ellos han sido contagiados, y en algunos casos han perdido la vida, sin que las autoridades lo reconozcan.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya ha mostrado su preocupación por el manejo del Covid-19 en Nicaragua, donde la actividad deportiva no se detiene, incluyendo la de fútbol, que hoy vio coronarse al club Real Estelí en su Torneo de Clausura.El caso ha trascendido como un tema de derecho a la salud por la oficina de la, y la