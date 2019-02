Se despide de la afición

Del 7 de noviembre del 2014 al 21 de febrero del 2019, ese fue el periodo de Antonio Nerio Rodríguez al frente de los Saraperos, quien emitió su mensaje de despedida donde dejó en claro que su estado actual de salud fue lo que lo llevó a ceder los derechos del club al grupo de empresarios saltillenses.“A mí se me cayó la esfera de la salud, salí raspado y fracturado que parecía irreversible. En esos momentos que estaba desaguisado, porque hasta sacerdotes fueron a darme la bendición, tomé la decisión de reorganizar el equipo y tenía dos caminos, encontrar nuevos socios o vender al equipo, afortunadamente aparece esta nueva empresa y hemos concluido la relación”, concretó.Nerio dejó en claro que hubo tres interesados, uno propuesto por la Liga Mexicana de Beisbol y dos del Sureste, en adquirir al equipo ,donde se corría el riesgo de que la Nave Verde emigrara del parque Madero, al final aparecieron en el camino “Los Cuatro Fantásticos”, mismos que garantizaban la permanencia del Sarape en su casa.“Eso conllevaba la posibilidad de retirar a los Saraperos, si no era en esta temporada en la siguiente, eso me frenó a hacer cualquier trato con ellos. Tuve el privilegio de encontrarme a este grupo que les interesa y que, reorganizando al equipo, sé que lo llevarán a ser competitivo y de éxito”, señaló.Del nuevo grupo que dirige los vestigios del Sarape, Antonio Nerio Rodríguez destaca su ímpetu y sus ganas de hacerlo trascender, convirtiéndolos en prioridad para ceder los derechos del club. La transición se dio en total calma, y ahora el empresario parrense radicado en Nueva Rosita se dedicará a atender su recuperación física.Antonio Nerio Rodríguez quedará en la historia como el noveno presidente de la institución, en una gestión compleja pero que lo deja satisfecho; deja a los Saraperos de Saltillo pero no su pasión por el beisbol, y ahora disfrutará de la Nave Verde desde las gradas del Madero.