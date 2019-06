Se despide organización del Centro de Migrantes

La organización no lucrativa The Salvation Army se despidió del Centro de Atención a Migrantes de esta población, en donde estuvieron por más de un mes ofreciendo sus servicios de manera gratuita preparando los alimentos para las familias que llegaban a este departamento.Shon Young, pastor asociado de City Church y una de las personas que están al frente del Centro de Atención a Migrantes, agradeció el apoyo que recibieron por parte de The Salvation Army, la cual ayudó en la preparación de alimentos, también en ayudar a hacer bolsas con alimentos para los viajeros.No se tiene fecha para cuándo podría retornar esta organización a esta población para volver a ayudar a la Val Verde Border Humanitarian Coalition, ya que mantendrán el albergue abierto por cerca de un año, en base a la información del gobierno federal, que es el tiempo en que estarán liberando familias migrantes.Asimismo el personal de esta organización está agradeciendo a las asociaciones de San Antonio, Texas que enviaron donaciones a esta población para el Centro de Atención a Migrantes, siendo la mayoría comida no perecedera para atender a las familias que llegan a este centro.También estuvieron agradeciendo al padre Jaime Paniagua de la iglesia de San José de esta población, quien con la ayuda de personal de la parroquia hicieron una enorme donación al centro consistente en agua potable tanto para las familias que llegan como también para quienes viajarán.» Agradecen encargados del centro su apoyo a favor de las familias» Prevén que Centro de Atención permanezca abierto durante un año» Demás organizaciones altruistas continúan con donaciones para los migrantes