Se despiden Gallos y Xolos con empate del Guardianes

Ciudad de México.- Xolos cerró el Guardianes 2020 con un poco de dignidad, luego de venir de atrás y empatar 2-2 al Querétaro de Héctor "Pity" Altamirano, quien no ha podido ganar como DT de los Gallos.



El cuadro queretano no pudo sostener una ventaja de dos goles, dejando ir tres puntos que los hubiera dejado en el sitio 15 de la tabla y con ello tener una posición más decorosa en el torneo, sin embargo, fueron igualados y quedaron en el penúltimo sitio de la tabla.



Apenas al minuto 8` Julián Velázquez aprovechó un rechace de Jonathan Orozco, quien había tapado bien un disparo de tiro libre, para abrir el marcador.



Al minuto 22' Ángel Sepúlveda dejó ir una clara luego de un servicio al segundo palo que se encontró solo, pero que remató al travesaño; segundos después, Paolo Yrizar también tuvo una con la cabeza, pero no encontró portería.



Las redes se volvieron a mover al 51' con una incorporación de Hugo Silveira, quien entró solo al segundo poste para vencer con la testa a Orozco.



Xolos parecía noqueado pero respondió apenas cuatro minutos después, con un zurdazo de Jordi Cortizo desde el área grande, el tanto levantó el ánimo de los fronterizos pues al 57', Vladimir Loroña empató los cartones después de bajar la pelota con el pecho y ponerla en la base del poste.



Con el resultado, Gallos se quedó en el penúltimo lugar de la competencia con 13 unidades, mientras que Tijuana llegó a 15 para quedarse en el sitio 15.