Se desploman acciones de Televisa en la bolsa

Las acciones de Grupo Televisa registran este viernes una caída de más de 7 por ciento, tras el reporte financiero del cuarto trimestre de 2018 en donde reveló que su utilidad neta cayó 83.6 por ciento.La empresa mexicana reportó utilidad neta por 56 millones de pesos, a diferencia de los 343 millones de pesos del cuarto trimestre de 2017.Este viernes durante su conferencia con analistas, Alfonso de Angoitia, copresidente ejecutivo del Grupo, dijo que han analizado un posible acuerdo con Megacable pues ven potencial en el negocio de servicios por cable.Sin embargo, no dio mayores detalles y se limitó a decir que no han alcanzado un acuerdo con los accionistas.En 2019, agregó, invertirán alrededor de mil millones de dólares en diversas áreas, sobre todo en infraestructura de servicios de telecomunicaciones.Respecto al análisis que realizaron sobre una posible separación de sus negocios Sky y Cable, reiteró que la conclusión por ahora es que no produciría valor para sus accionistas, como señalaron ayer en su reporte.