Se desploman ventas de vendedores ambulantes

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Hasta en 70 por ciento se han desplomado las ventas para los vendedores ambulantes de Sabinas, teniendo en cuenta que los clientes potenciales son los estudiantes y la alerta sanitaria que existe por el coronavirus, informó Raúl Cuéllar Garcés.



El integrante de la Unión de Vendedores Ambulantes de la ciudad dijo que la comercialización de frituras, elotes, yukis y golosinas se ha venido abajo, primero que nada porque ya no hay alumnos en los planteles y tampoco gente en las calles.



Por más de 25 años junto a su familia se ha dedicado a la venta de diferentes artículos, recorriendo desde muy temprana hora las principales calles del municipio y aprovechando la hora de receso en diversas escuelas.



“Las ventas han bajado de forma alarmante y estamos muy preocupados porque de esto vivimos, no hay alumnos ni personas en la calle a quiénes venderles, el panorama es difícil porque no hay mucha oportunidad de empleo, encima llega el coronavirus y el miedo de la gente por comprar en la calle”, reitera.



Cuéllar Garcés aseguró que dedicarse al comercio informal les provee su única fuente de trabajo e ingresos, sin embargo la crisis económica creada por el Covid-19 está poniendo en peligro su sustento; “no es una situación de decir cuánto tiempo vas a aguantar, es que ya estamos aguantando porque con lo del carbón estábamos muy apenas, ya no podemos más”, aseguró.