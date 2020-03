Se destituyó a ‘varios’ directivos ligados a García Luna: Durazo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que “varios” directores de área y directores generales han sido destituidos dentro de la dependencia por sus nexos con el extitular de la dependencia, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.



“A partir de la detención de García Luna recibimos la indicación (del presidente Andrés Manuel López Obrador) de revisar el equipo de colaboradores de alto nivel que eventualmente pudieran haber hecho equipo desde tiempos, vamos a llamar históricos, con García Luna, y que pudieran representar un enclave en las dependencias de seguridad”, señaló en entrevista.



En Palacio Nacional, resaltó que se trata de áreas altamente sensibles y “si el exsecretario de Seguridad Pública está en el banquillo de los acusados por la justicia estadunidense, nosotros debemos tomar nuestras propias previsiones, con el propósito de que ninguna persona vinculada a él forme parte del equipo de trabajo”.



Los riesgos de la permanencia de ese personal “serían altos, porque hay que recordar que (en) la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y, con frecuencia, en complicidades y eso es lo que queremos evitar”, precisó.



Sobre los hermanos Alfredo y Gilberto Higuera Bernal, titular de la Seido y fiscal General de Puebla, respectivamente, dijo: “no corresponden al ámbito de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.



Pero “ya se les ha pedido la renuncia a algunos colaboradores. No tengo el dato a la mano” de cuántos son, pero “son varios niveles, de puestos de director de área, de directores generales”.



Señaló que no necesariamente se les fincarán cargos, “pero lo que estamos buscando, por el nivel de responsabilidad que tienen, es que no haya personas que por su relación con García Luna pudieran, o que la relación que han tenido con García Luna haya derivado en una complicidad”.